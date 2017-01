Lenovo ThinkPad X1 Carbon (2017)

Di Luca Colantuoni, 3 gennaio 2017

Lenovo ha svelato al CES 2017 di Las Vegas i nuovi notebook della serie ThinkPad X1. Il modello che ha ricevuto un maggiore “restyling” in termini di design e specifiche è il ThinkPad X1 Carbon, giunto alla quinta generazione e considerato il laptop business per eccellenza, grazie alla sua qualità costruttiva e alle funzionalità sviluppate per soddisfare ogni esigenza aziendale. Ovviamente un prodotto di questa categoria non può avere un prezzo alla portata di tutti.

Lenovo ThinkPad X1 Carbon: notebook ultraleggero

Il nuovo ThinkPad X1 Carbon è stato progettato principalmente come notebook ad uso lavorativo, introducendo diversi miglioramenti basati sui feedback ricevuti dagli utenti. Innanzitutto c’è una novità cromatica: il modello 2017 è infatti disponibile anche nella colorazione silver, oltre che il tradizionale nero. Lenovo ha inoltre ridotto ulteriormente il peso a circa 1,14 Kg e la larghezza, riuscendo ad inserire lo schermo IPS da 14 pollici (1920×1080 o 2560×1440 pixel) in una cornice da 13,3 pollici. Nonostante ciò, il produttore cinese non è stato costretto a nessun compromesso: il ThinkPad X1 Carbon (2017) offre prestazioni elevate, una completa connettività e la massima sicurezza.

Dotazione hardware di primo livello

All’interno del telaio in fibra di carbonio trovano posto i recenti processori Intel Core di settima generazione, fino a 16 GB di RAM LPDDR3 a 1.866 MHz e SSD SATA fino a 256 GB o PCIe fino a 1 TB. La webcam a 720p può essere affiancata da un sensore IR che permette di effettuare il login con Windows Hello. La tecnologia viene sfruttata anche dal lettore di impronte digitali posizionato alla destra del Microsoft Precision Touchpad. Lenovo ha mantenuto ovviamente l’iconico TrackPoint rosso tra i tasti G, H e B.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.2, Gigabit Ethernet (con un dongle) e LTE-A (Qualcomm Snapdragon X7), mentre il chip NFC è opzionale. Sono presenti inoltre due porte USB 3.0, due porte USB Type-C (Thunderbolt 3), slot microSD, slot micro SIM e uscita HDMI. La batteria, di cui non è nota la capacità, offre un’autonomia fino a 15,5 ore. Il ThinkPad X1 Carbon supporta l’autenticazione biometrica FIDO per PayPal. Le credenziali di accesso sono protette a livello hardware con crittografia TLS 1.2.

Il sistema operativo installato è Windows 10 Pro Signature Edition. Gli utenti non troveranno quindi applicazioni inutili, spesso in versione di prova, che rallentano l’avvio del notebook.

Disponibilità e prezzo

Il ThinkPad X1 Carbon sarà in vendita negli Stati Uniti a partire dal mese di febbraio. La distribuzione in Europa partirà nelle settimane successive. Il prezzo della configurazione entry level è 1.599 euro.