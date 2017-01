Lenovo XPS 13 2-in-1

Di Luca Colantuoni, 2 gennaio 2017

L’attuale XPS 13 è uno dei migliori notebook sul mercato, confermato dai numerosi premi ricevuti nel corso del 2016. Gli utenti che cercano un convertibile da utilizzare anche come tablet apprezzeranno sicuramente il nuovo Dell XPS 13 2-in-1. Il laptop eredita l’ottima qualità costruttiva del modello tradizionale e aggiunge una cerniera che permette di ruotare lo schermo touch fino a 360 gradi. È possibile quindi sfruttare le varie modalità di visualizzazione per incrementare la produttività e interagire con i contenuti multimediali.

Display InfinityEdge Quad HD+

Il nuovo XPS 13 2-in-1 possiede un telaio in alluminio con poggiapolsi in fibra di carbonio e una tastiera retroilluminata. Il pezzo forte è tuttavia rappresentato dallo schermo touch InfinityEdge da 13,3 pollici con risoluzione di 3200×1800 pixel (Dell offre anche una versione full HD). Le cornici hanno uno spessore molto ridotto (5,2 millimetri), per cui la webcam è stata spostata nella parte inferiore (come sul Dell XPS 13), ma in posizione centrale. Il convertibile è leggermente più leggero (1,22 Kg) e sottile (13,3 millimetri) del recente HP Spectre x360.

Dotazione hardware

XPS 13 2-in-1 viene offerto in diverse configurazione, tutte con processori Intel Core i5 e i7 di settimana generazione (architettura Kaby Lake). Nonostante il nome “ingannevole”, si tratta dei vecchi Core m5 e m7, quindi il notebook è fanless. Le prestazioni dovrebbero però essere simili a quelle del precedente XPS 13. La dotazione hardware include fino a 16 GB di RAM DDR4 e SSD fino a 1 TB. Il design 2-in-1 ha comportato alcuni compromessi. Sono infatti presenti solo due porte USB Type-C, una delle quali compatibile con Thunderbolt 3, che possono essere sfruttate per la ricarica e il collegamento di due monitor 4K.

Il produttore statunitense fornisce però un adattatore USB Type-C/Type-A per la connessione di vecchie periferiche. Lo slot SD è stato invece sostituito da uno slot microSD. La webcam e il lettore di impronte digitali sono compatibili con la funzionalità Windows Hello di Windows 10.

Disponibilità e prezzo

Il nuovo XPS 13 2-in-1 sarà in vendita dal 5 gennaio negli Stati Uniti. Non è noto quando è prevista la distribuzione in Europa. Il prezzo della configurazione base è 999 dollari.