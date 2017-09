Di Luca Colantuoni, 18 settembre 2017

Oltre al Motorola Moto X4, Lenovo ha presentato all’IFA 2017 di Berlino tre notebook con sistema operativo Windows 10. Il modello più interessante è senza dubbio lo Yoga 920, un convertibile di fascia alta caratterizzato da un’elevata qualità costruttiva, un’ottima dotazione hardware e una funzionalità che permette di sfruttare Cortana anche in standby. Le diverse modalità di interazione consentono di usare il notebook sia per la produttività che per la riproduzione di contenuti multimediali.

Lenovo Yoga 920: tutti i dettagli

Il design è da sempre il punto di forza dei convertibili Lenovo. La serie Yoga 900, in particolare, si differenzia dalle serie Yoga 700 e 500 per l’utilizzo della robusta cerniera che ricorda chiaramente i cinturini di un orologio di lusso. Grazie alla sua resistenza e stabilità, gli utenti possono ruotare lo schermo fino a 360 gradi e sfruttare le quattro modalità (laptop, stand, tablet e tent) per scrivere, mostrare una presentazione, navigare su Internet e vedere un film. All’interno della cerniera ci sono l’antenna WiFi e alcune prese d’aria, una scelta estetica e allo stesso tempo funzionale, in quanto protegge il processore dai danni provocati dalla polvere.

Il telaio del convertibile è stato ricavato da un unico blocco di alluminio ed è disponibile in tre colori: rame, bronzo e platino. Lenovo offre anche tre edizioni limitate con cover in vetro (Gorilla Glass): Star Wars Special Edition Yoga 920 Rebel Alliance, Star Wars Special Edition Yoga 920 Galactic Empire e Yoga 920 Vibes. Quest’ultima è stata realizzata in collaborazione con l’Istituto Europeo di Design. Le dimensioni sono 323×223,5×13,95 millimetri, mentre il peso è 1,37 Kg.

Scheda tecnica (↑)

Lo Yoga 920 rappresenta lo stato dell’arte per i notebook convertibili, in quanto integra i migliori componenti disponibili sul mercato. Lo schermo IPS touch da 13,9 pollici viene offerto in due varianti con risoluzioni Full HD (1920×1080 pixel) e 4K (3840×2160 pixel). Le sottili cornici laterali (5 millimetri) consentono di avere una maggiore area di visualizzazione per i contenuti. Essendo un prodotto di fascia alta, Lenovo ha scelto i recenti processori Intel di ottava generazione (Kaby Lake Refresh), in particolare i Core i5-8250U a 1,6 GHz e Core i7-8550U a 1,8 GHz con GPU integrata Intel UHD Graphics 620.

La dotazione hardware comprende inoltre 8/12/16 GB di memoria RAM DDR4 a 2.400 mAh, SSD PCIe da 256/512 GB e 1 TB, webcam HD a 720p, altoparlanti stereo JBL, Dolby Audio Premium (con auricolari) e lettore di impronte digitali che permette l’accesso veloce (meno di due secondi) e sicuro, utilizzando la funzionalità Windows Hello di Windows 10. Sono presenti due porte USB 3.1 Type-C compatibili con Thunderbolt 3, una porta USB 3.0 Type-A e il jack audio da 3,5 millimetri. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac e Bluetooth 4.1. La batteria offre un’autonomia fino a 12 ore (versione con schermo Full HD) e fino a 9 ore (versione con schermo 4K).

Il convertibile integra un array di microfoni in grado di rilevare la voce dell’utente fino a quattro metri di distanza. È possibile quindi attivare l’assistente personale Cortana ed eseguire svariate operazioni senza toccare il dispositivo. La funzionalità Constant Connect permette invece di scaricare email, riprodurre musica e ricevere chiamate Skype, anche in standby. La stilo Active Pen 2 (opzionale) con 4.096 livelli di sensibilità fornisce la sensazione naturale della scrittura con penna su carta e, grazie al chip Bluetooth, consente di disegnare su una mappa e ottenere indicazioni in tempo reale, sincronizzare le note su tutti i dispositivi Windows o pubblicare un video con note sui social media, utilizzando Windows Ink.

Il Lenovo Yoga 920 sarà disponibile entro fine settembre 2017 ad un prezzo base di 1.599,99 euro IVA inclusa. Yoga 920 Vibes è già in vendita a partire da 1.799,00 euro. Le due edizioni speciali dedicate a Star Wars arriveranno nel mese di dicembre ad un prezzo base di 1.899,00 euro.