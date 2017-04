Di Matteo Campofiorito, 13 aprile 2017

LG cambia completamente direzione con G6: la modularità è stata solo un esperimento confinato al G5, un esperimento che evidentemente non ha portato risultati apprezzabili in termini di vendite. E quindi si cambia direzione, puntando tutto su ergonomia e concretezza con questo nuovo LG G6. Un top di gamma su cui la casa coreana punta molto per il suo rilancio.

LG G6 è stato realizzato completamente in metallo e vetro, ha uno schermo da ben 5,7 pollici ma, al contrario delle sue dimensioni, è uno degli smartphone che meglio si tengono in mano tra quelli sul mercato. Tutto nel suo design è stato concepito per consentire piacevolezza al tatto ed ergonomia e nelle prove fatte questa attenzione si percepisce subito. L’uso ad una mano è perfetto e la collocazione degli elementi è ottimale. Anche il bilanciere del volume, che adotta un design a due tasti invece del consueto tasto unico, risulta estremamente comodo al tatto e consente un abbassamento sempre preciso dei livelli del volume.

Interessante anche la scelta estetica di uno schermo allungato, con aspect ratio 18:9 come il Galaxy S8, che utilizza bordi arrotondati del vetro. Forse non sarà il top di gamma più bello sul mercato, ma a livello di design ha tutto quel che serve al posto giusto e nell’utilizzo quotidiano è piacevole e comodo.

LG G6: hardware e software

E anche sul piano hardware e software le scelte di LG sono nel solco della razionalità e della concretezza. Sul piano hardware è stata infatti scelto di “andare sul sicuro”, adottando uno Snapdragon 821, performante e stabile, invece dell’835, ancora troppo immaturo. Sul piano software invece troviamo un Android 7.0, e non un più aggiornato 7.1.1, ma anche in questo caso la scelta, come quasi tutti i top di gamma, è di garantire stabilità e anche una buona integrazione con le modifiche all’interfaccia apportate da LG. Queste ultime non si discostano affatto da quanto già visto nei terminali della casa coreana, e puntano soltanto a migliorare alcuni aspetti di usabilità quotidiana di un Android “nudo e crudo” senza appesantirlo con personalizzazioni eccessive.

Dal punto di vista delle performance relative alla fotocamera, anzi alle fotocamere principali, ci troviamo a livelli di eccellenza. La soluzione adottata è la stessa vista nel G5, con una fotocamera “normale” e una grandangolare che possono essere selezionate alternativamente per consentire degli scatti impossibili anche per gli altri top di gamma. Con la fotocamera grandangolare infatti si riesce, grazie ad un obiettivo da 125 gradi, a scattare foto con un campo molto ampio. Nelle prove fatte è risultata molto comoda in condizioni in cui oltre al soggetto inquadrato si debba catturare anche il paesaggio o l’ambiente circostante. Gli scatti realizzati sono risultati tutti molto buoni, con un elevato livello di dettaglio e un’ottima resa dei colori. Anche i video registrati con LG G6 sono risultati sempre di ottima qualità, anche per quanto riguarda l’audio. Da questo punto di vista è interessante notare come quando si registra un video, e si abilitano i controlli manuali, vi sia la possibilità di visualizzare i livelli di audio destro e sinistro, una caratteristica non presente in alcun modello di smartphone sul mercato.

Anche la fotocamera frontale è dotata della funzionalità grandangolare, consentendo per esempio dei selfie che includano noi e i nostri amici. Peccato però che la qualità della fotocamera frontale non sia al top e che gli scatti, complici i soli 5 megapixel, non siano sempre soddisfacenti. Nelle prove fatte le foto sono risultate sempre poco definite e decisamente non soddisfacenti, soprattutto considerando che si sta utilizzando un top di gamma.

Parliamo infine di autonomia. La batteria utilizzata è una Li-ion da 3300mAh integrata e grazie anche alla buona ottimizzazione software e ad un hardware bilanciato consente una discreta autonomia, garantendo senza grossi problemi di arrivare a sera anche in giornate in cui l’utilizzo del terminale è medio-alto.

In definitiva si tratta di un ottimo terminale, assolutamente in grado di rivaleggiare con i concorrenti della stessa fascia e che, grazie a scelte oculate e concrete, potrebbe riscuotere buon successo.