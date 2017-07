Di Luca Colantuoni, 20 luglio 2017

Dopo il Q6, LG ha annunciato un altro smartphone della serie Q, ma con caratteristiche molto differenti. Il nuovo LG Q8, infatti, è stato progettato soprattutto per offrire agli utenti un dispositivo multimediale di fascia alta, in grado di registrare e riprodurre audio e video al massimo della qualità. Considerati i componenti scelti dal produttore coreano, tra cui spiccano la doppia fotocamera posteriore e il display secondario, i materiali utilizzati e il design, il Q8 può rappresentare una valida alternativa al V20, modello mai arrivato ufficialmente in Italia.

LG Q8: tutti i dettagli

Nonostante faccia parte della stessa serie, il Q8 è piuttosto diverso dal Q6. Quest’ultimo, infatti, possiede un design simile al G6 e uno schermo Full Vision con rapporto di aspetto 18:9. Il nuovo smartphone, invece, sembra una versione ridotta del V20. La stretta somiglianza si nota principalmente per la presenza di un piccolo display, denominato Assistant Screen, nella parte superiore e per il telaio in alluminio resistente all’acqua fino ad una profondità di un metro per 30 minuti (certificazione IP67).

Anche la posizione dei pulsanti del volume è identica, così come la forma del lettore di impronte digitali nascosto sotto il pulsante di accensione sul retro. Il design del modulo fotografico posteriore è leggermente diverso, in quanto LG ha inserito tra le due lenti il flash dual LED e il sensore per l’autofocus, che nel V20 si trovano ai loro lati.

Scheda tecnica (↑)

LG Q8 possiede uno schermo principale da 5,2 pollici di tipo IPS, protetto dal Gorilla Glass 4, con risoluzione Quad HD (2560×1440 pixel, 564 ppi), quindi con il tradizionale rapporto di aspetto 16:9. Come anticipato, caratteristica comune al V20 è il display secondario Always-On con risoluzione di 1040×160 pixel (la diagonale non è nota) che permette di avviare rapidamente le app recenti e preferite, telefonare ai contatti e attivare le funzioni più comuni, come la torcia, la vibrazione e il Bluetooth. Il piccolo Assistant Screen mostra inoltre orario e notifiche, quando il display principale è spento. Lo schermo viene sfruttato anche dalle app preinstallate e per rispondere velocemente ai messaggi.

Un altro punto di forza del Q8 è la doppia fotocamera posteriore. LG ha scelto un sensore da 13 megapixel abbinato ad un obiettivo con campo visivo standard (78 gradi) e apertura f/1.8, e un sensore da 8 megapixel abbinato ad una lente grandangolare (135 gradi) da 10 millimetri con apertura f/2.4. L’autofocus è del tipo a 9 punti con tracciamento degli oggetti, mentre gli utenti più esperti possono utilizzare la modalità di scatto manuale che consente di modificare numerosi parametri, tra cui velocità dell’otturatore, bilanciamento del bianco, sensibilità ISO ed esposizione.

Il Q8 è in grado di registrare video fino alla risoluzione 4K (formato MP4 e codec AVC) e audio Hi-Fi (24bit/192kHz) in formato FLAC. Grazie alla tecnologia di stabilizzazione delle immagini Steady Record 2.0, al Quad DAC ESS9218 a 32 bit e alla possibilità di regolare il guadagno dei due microfoni, l’utente può ottenere risultati paragonabili a quelli di una videocamera professionale. Altrettanto valida è la fotocamera frontale da 5 megapixel con apertura f/1.9 e lente grandangolare (120 gradi) adatta ai selfie di gruppo.

La dotazione hardware comprende un processore quad core Snapdragon 820 a 2,15 GHz, affiancato da 4 GB di RAM LPDDR4 e 32 GB di memoria flash di tipo UFS, espandibili con schede microSD fino a 2 TB. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11a/b/g/n/ac dual band, Bluetooth 4.2, GPS, NFC e LTE Cat. 6 (300/100 MHz). Sono inoltre presenti la porta USB Type-C, jack da 3,5 millimetri, radio FM, uscita TV (Slimport), altoparlante da 1 Watt e il classico bundle di sensori (accelerometro, giroscopio, bussola, barometro, prossimità e luminosità). La batteria non rimovibile da 3.000 mAh offre un’autonomia fino a 4 ore in conversazione e 100 ore in standby. Il sistema operativo è Android 7.0 Nougat con interfaccia LG UX 5.0.

Il nuovo LG Q8 (coloro Titan) sarà disponibile entro fine luglio esclusivamente su Amazon.it. Il prezzo consigliato è 599,90 euro.