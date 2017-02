Di Luca Colantuoni, 24 febbraio 2017

A poche ore dall’evento organizzato al Mobile World Congress 2017, durante il quale verrà presentato il nuovo LG G6, il produttore coreano ha annunciato un altro modello della serie X introdotta circa un anno fa. La new entry è X power2, successore del precedente X power, caratterizzato da una batteria di grande capacità. Anche questo smartphone Android troverà posto nello stand LG a Barcellona, probabilmente insieme agli altri membri della serie, tra cui X cam e X screen, entrambi disponibili in Italia.

LG X power2: tutti dettagli

Il design non è certamente il punto di forza di X power2. Rispetto alla precedente generazione ci sono tuttavia alcuni miglioramenti estetici. LG non ha specificato i materiali utilizzati per il telaio, ma sembra che la plastica sia ancora predominante. Dalle poche immagini pubblicate sul sito ufficiale si nota la presenza di bordi lucidi sui quattro lati e intorno alla lente della fotocamera posteriore che, presumibilmente, sono in metallo. La cover posteriore è leggermente bombata, in modo da garantire un grip migliore. Per il vecchio X power era stato usato un rivestimento in gomma, piuttosto sgradevole alla vista, ma utile per una presa ben salda che evita lo scivolamento dalle mani. Altre differenze rispetto al modello precedente sono la forma circolare della fotocamera posteriore (prima era quadrata) e la sua posizione centrale (prima era nell’angolo sinistro).

Scheda tecnica (↑)

Il nome scelto da LG per lo smartphone è un chiaro riferimento alla sua migliore caratteristica, ovvero la grande capacità della batteria. Il nuovo X power2 è indirizzato principalmente agli utenti che usano lo smartphone per riprodurre contenuti multimediali. È quindi necessaria una elevata autonomia che eviti ricariche frequenti. Ecco perché il produttore coreano ha integrato una batteria (non rimovibile) da 4.500 mAh che garantisce una durata fino a 15 ore durante la riproduzione video, fino a 14 ore con le app di navigazione satellitare e fino a 18 ore di navigazione web. In ogni caso, la tecnologia di ricarica rapida permette di raggiungere il 50% in un’ora e il 100% in sole due ore.

X power2 possiede uno schermo In-cell Touch da 5,5 pollici con risoluzione HD (1280×720 pixel) che visualizza immagini nitide anche in presenza di forte luce solare. La dotazione hardware comprende un processore octa core a 1,5 GHz (forse un chip MediaTek), affiancato da 1,5 o 2 GB di RAM e 16 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD fino a 2 TB. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS e LTE. Presenti inoltre il giroscopio e la porta micro USB OTG.

La fotocamera posteriore da 13 megapixel è Zero Shutter Lag, quindi l’utente non noterà ritardo tra la pressione del pulsante di scatto e la cattura delle foto. Per la fotocamera frontale sono stati scelti un sensore da 5 megapixel e un obiettivo grandangolare che consente di inquadrare fino a otto persone. È possibile ottenere selfie di gruppo, che LG chiama “wefies”, con un livello qualitativo elevato, grazie alla presenza di un flash LED frontale. Dimensioni e peso dello smartphone sono 154,7×78,1×8,4 millimetri e 164 grammi, rispettivamente.

Il sistema operativo installato è Android 7.0 Nougat, una gradita sorpresa per dispositivi di questa categoria. LG ha ovviamente personalizzato l’interfaccia e aggiunto funzionalità specifiche per sfruttare soprattutto le due fotocamere: Auto Shot scatta selfie automatici, quando viene rilevato un volto; Gesture Shot e Gesture Interval Shot rilevano i movimenti delle mani; Quick Share velocizza il caricamento delle foto sui social network.

Disponibilità e prezzo (↑)

Il nuovo LG X power2 sarà disponibile in quattro colori (Black Titan, Shiny Titan, Shiny Gold e Shiny Blue) a partire dal mese di marzo. La distribuzione dello smartphone inizierà in America Latina e proseguirà successivamente in Europa, Asia e Stati Uniti. Quasi certamente è previsto l’arrivo sul mercato italiano. Il prezzo non è stato ancora comunicato.