Di Cristiano Ghidotti, 1 febbraio 2018

Uno smartphone caratterizzato da un buon rapporto qualità-prezzo, con un comparto fotografico che strizza l’occhio agli amanti dei selfie e una batteria abbastanza capiente da poter coprire un’intera giornata di utilizzo senza essere obbligati a cercare una presa per effettuare la ricarica: Meizu M6 ha fatto il suo debutto ufficiale in Italia, a qualche mese di distanza dalla presentazione andata in scena in Cina.

Meizu M6: tutti i dettagli

Particolare attenzione è stata riposta al design in fase di progettazione, come testimonia la presenza di una finitura con vernice brillante metallescente ad alta densità ottenuta grazie alla tecnologia NCVM (Non-Conductive Vacuum Metallization) sulla scocca unibody in policarbonato lavorata mediante incisione con laser 3D. Uno stile che, per stessa dichiarazione del produttore cinese, mira a conquistare soprattutto un target giovane.

Sotto allo schermo è integrato in modo discreto il modulo mTouch, un lettore di impronte digitali utile per effettuare l’autenticazione in modo rapido e sicuro semplicemente appoggiando il dito, proteggendo così i dati personali contenuti nel telefono (messaggi, fotografie, documenti ecc.) e che può tornare utile anche durante l’esecuzione dei pagamenti. Delle quattro colorazioni disponibili (blu, nero, argento e oro), solo una è acquistabile nel nostro paese al debutto. Le dimensioni sono pari a 72,8×148,2×8,3 mm, mentre il peso si attesta a 143 grammi. Il profilo arrotondato lo rende piacevole alla vista e a beneficiarne è anche l’ergonomia.

Scheda tecnica (↑)

Sulla parte frontale trova posto il display da 5,2 pollici con risoluzione HD (1280×720 pixel, 282 ppi, contrasto 1000:1), ricoperto da un vetro 2.5D. La gestione delle applicazioni è affidata al processore octa core MT6750 con architettura 64-bit (quattro Cortex A53 da 1,5 GHz e quattro Cortex A53 da 1,0 GHz) affiancato dalla GPU Mali-T860 per l’elaborazione degli elementi grafici e da 2 o 3 GB di RAM LPDDR3.

Per quanto riguarda la memoria interna dedicata al salvataggio dei file, invece, lo storage da 16 o 32 GB può essere ampliato ricorrendo all’impiego di schede microSD fino a 128 GB (consigliato per chi desidera portare sempre con sé i contenuti multimediali). Completano la dotazione il modulo WiFi 802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.1, supporto alle reti 4G-LTE, GPS, sensori di gravità, di prossimità a infrarossi e di luce ambientale, giroscopio, bussola digitale, il jack audio da 3,5 mm per gli auricolari (caratteristica ormai da molti abbandonata) e la batteria da 3.070 mAh da ricaricare tramite presa micro-USB.

Focalizzando l’attenzione sul comparto imaging, Meizu M6 integra nella parte posteriore una fotocamera da 13 megapixel (sensore RGBW, obiettivo a cinque elementi, apertura f/2.2) con due flash a doppia temperatura di colore che impiegano un algoritmo di riduzione del rumore multi-stadio messo a punto da ArcSoft. Davanti, invece, un sensore da 8 megapixel (ottica a quattro elementi, apertura f/2.0) torna utile a coloro che proprio non possono fare a meno di realizzare autoscatti da condividere sui social, che in questo caso possono contare su un sistema di ottimizzazione delle immagini acquisite.

Il sistema operativo preinstallato al debutto sul mercato è Android 7.0 Nougat, arricchito dall’interfaccia personalizzata Flyme 6.0 sviluppata direttamente dal produttore. È garantita la piena compatibilità con tutti i contenuti multimediali: video (MP4, 3GP, MOV, MKV, AVI ,FLV, MPEG), audio (FLAC, APE, AAC, MKA, OGG, MIDI, M4A, AMR) e immagini (JPEG, PNG, GIF, BMP). Non manca poi ovviamente la possibilità di scaricare le applicazioni e i giochi offerti dalla community di sviluppatori attraverso la piattaforma Play Store di Google.

Prezzo e disponibilità (↑)

È possibile acquistare Meizu M6 in Italia al prezzo di 169,99 euro (in offerta su Amazon a 129 euro). L’unica colorazione disponibile al lancio nel nostro paese è quella blu. Di seguito una galleria di immagini che mostrano lo smartphone in ogni suo dettaglio e nelle altre tinte.