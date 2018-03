Di Filippo Vendrame, 17 ottobre 2017

Microsoft, a sorpresa, in concomitanza con il lancio di Windows 10 Fall Creators Update, ha annunciato il nuovo Surface Book 2 che raddoppia: disponibile, infatti, anche una versione anche da 15 pollici oltre a quella “standard” da 13,5 pollici. La casa di Redmond ha presentato il nuovo Surface Book 2 come il perfetto anello di congiunzione tra portatile e desktop: un prodotto votato alla mobilità ma in grado di assicurare tutta la potenza di un computer desktop.

Nessun compromesso per la sua realizzazione. Grazie all’utilizzo dei processori Intel di ottava generazione e alla presenza delle schede grafiche NVIDIA GeForce GTX 1050 e 1060, infatti, il nuovo Surface Book 2 è fino a cinque volte più potente del primo modello e due volte più performante all’ultimo MacBook Pro. Tutta questa potenza, però, non potrebbe essere gestita se il Surface Book 2 non potesse contare su di un’ampia autonomia. Microsoft dichiara che il nuovo modello garantisce sino a 17 ore di riproduzione video, cioè il 70% in più rispetto dell’ultimo MacBook Pro.

Le nuove prestazioni del Surface Book 2 lo rendono perfetto per i gamers, per gli sviluppatori e per i professionisti in genere che cercano una macchina snella e portatile senza dover rinunciare alle prestazioni di un PC desktop.

Microsoft Surface Book 2

Microsoft Surface Book 2: design (↑)

Design vincente non si cambia. Il Surface Book 2 assomiglia moltissimo al suo predecessore ed offre un livello di costruzione sempre molto raffinato. La scocca, infatti, è realizzata in magnesio che offre allo stesso tempo robustezza e leggerezza. Unica la colorazione, quel grigio/argento che ha sempre contraddistinto il Surface Book.

Come nel primo modello, anche questo si caratterizza per la famosa cerniera progettata da Microsoft che permette di chiudere lo schermo e di poterlo separare comodamente dalla tastiera attraverso un pulsante dedicato. Massima raffinatezza per un prodotto premium dove nulla è lasciato al caso, come l’iconico trackpad realizzato in fibra di vetro. Nessuna particolare differenza, se non nelle dimensioni, per i modelli da 13,5 e da 15 pollici.

La sensazione è che la linea Surface sia oggi in grado di arroccarsi con sempre maggior convinzione su linee e caratteristiche dalla forte identità, senza temere la sfida dall’esterno: Surface è qui per rimanere e Microsoft sta investendo per mettere sempre più potenza all’interno di un brand che ha saputo farsi apprezzare e scegliere almeno fin dalla terza generazione dell’originario “Pro”.

Microsoft Surface Book 2: scheda tecnica (↑)

Il nuovo Surface Book 2 è disponibile in due varianti: una con display da 13,5 pollici ed una con schermo da 15 pollici. La prima presenta misure pari a 312.00 x 232.00 x 13.00–23.00 mm (1,534 g), mentre la seconda presenta dimensioni pari a 343.00 x 251.00 x 15.00–23.00 mm (1,905 g).

Per quanto concerne i display, Microsoft non ha cercato compromessi ed ha voluto soluzioni di alta gamma. Il display da 13,5 pollici dispone della tecnologia “PixelSense” e presenta una risoluzione di 3000 x 2000 pixel (267 PPI) con Aspect Ratio da 3:2. Il display è, ovviamente, touch con possibilità di 10 tocchi simultanei. La variante da 15 pollici si differenzia solamente per la risoluzione da 3240 x 2160 pixel (260 PPI).

La vera novità del Surface Book 2 è il suo cuore, che può contare su di una rinnovata potenza. Microsoft offrirà, a seconda dei modelli, i processori Intel di settima o di ottava generazione e schede grafiche sino al potente modello NVIDIA GeForce GTX 1060 con 6GB di memoria dedicata.

Il Surface Book 2, almeno nei modelli di punta, sarà perfettamente compatibile con la Mixed Reality ed un perfetto compagno di giochi con prestazioni simili alla console Xbox. Le altre GPU disponibili sono: Intel HD Graphics 620, Intel UHD Graphics 620 e NVIDIA GeForce GTX 1050. La memoria RAM sarà, sempre a seconda del modello scelto, di 8GB o 16GB 1866Mhz LPDDR3.

Galleria di immagini: Microsoft Surface Book 2, le immagini

Ampia la dotazione di memoria interna grazie ai dischi allo stato solido da 256GB, 512GB e 1TB. Non mancano, poi, Wi-Fi 802.11ac e Bluetooth 4.1 LE. Tra la dotazione di serie spiccano anche le porte USB 3.0 Type A (due), la porta USB Type-C (primo Surface a disporne), un card reader SDXC, il jack per le cuffie da 3,5mm e 2 Surface Connect.

Per quanto riguarda il supporto fotografico, i Surface Book 2 dispongono di una fotocamera posteriore da 8MP con auto-focus in grado di registrare video alla risoluzione Full HD. Frontalmente spicca, invece, una fotocamera da 5MP compatibile anche con Windows Hello. Presenti anche due microfoni e due speaker stereo frontali Dolby Audio Premium.

Il Surface Book 2 dispone di sensori come il magnetometro, l’accelerometro, il giroscopio, il sensore di prossimità ed il sensore di luce ambientale.

Il Surface Book 2 sarà proposto nelle seguenti declinazioni:

Surface Book 2 – 13,5 pollici : processore Intel Core i5 (settima generazione), 256GB di SSD, 8GB RAM, Intel HD Graphics 620 a 1749 euro

: processore Intel Core i5 (settima generazione), 256GB di SSD, 8GB RAM, Intel HD Graphics 620 a 1749 euro Surface Book 2 – 13,5 pollici : processore Intel Core i7 (ottava generazione), 256GB di SSD, 8GB RAM, NVIDIA GeForce GTX 1050 a 2249 euro

: processore Intel Core i7 (ottava generazione), 256GB di SSD, 8GB RAM, NVIDIA GeForce GTX 1050 a 2249 euro Surface Book 2 – 13,5 pollici : processore Intel Core i7 (ottava generazione), 512GB di SSD, 16GB RAM, NVIDIA GeForce GTX 1050 a 2849 euro

: processore Intel Core i7 (ottava generazione), 512GB di SSD, 16GB RAM, NVIDIA GeForce GTX 1050 a 2849 euro Surface Book 2 – 13,5 pollici : processore Intel Core i7 (ottava generazione), 1TB di SSD, 16GB RAM, NVIDIA GeForce GTX 1050 a 3449 euro

: processore Intel Core i7 (ottava generazione), 1TB di SSD, 16GB RAM, NVIDIA GeForce GTX 1050 a 3449 euro Surface Book 2 – 15 pollici : processore Intel Core i7 (ottava generazione), 256GB di SSD, 16GB RAM, NVIDIA GeForce GTX 1060 a 2899 euro

: processore Intel Core i7 (ottava generazione), 256GB di SSD, 16GB RAM, NVIDIA GeForce GTX 1060 a 2899 euro Surface Book 2 – 15 pollici : processore Intel Core i7 (ottava generazione), 512GB di SSD, 16GB RAM, NVIDIA GeForce GTX 1060 a 3399 euro

: processore Intel Core i7 (ottava generazione), 512GB di SSD, 16GB RAM, NVIDIA GeForce GTX 1060 a 3399 euro Surface Book 2 – 15 pollici: processore Intel Core i7 (ottava generazione), 1TB di SSD, 16GB RAM, NVIDIA GeForce GTX 1060 a 3899 euro

Surface Book 2 è compatibile anche con la nuova Surface Pen, venduta a parte, e con l’innovativo Surface Dial. Sul fronte del sistema operativo, il Surface Book 2 adotterà Windows 10 Pro.

Microsoft Surface Book 2: disponibilità e prezzo (↑)

Surface Book 2 potrà essere prenotato in Italia a partire dal 15 febbraio 2018 con disponibilità dal 15 marzo (13,5 pollici) e dal 6 aprile (15 pollici).