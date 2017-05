Di Luca Colantuoni, 3 maggio 2017

Ogni prodotto della linea Surface è indirizzato ad una particolare categoria di utenti. Il Surface Laptop, annunciato il 2 maggio 2017 a New York durante un evento dedicato al settore Education, viene considerato da Microsoft il dispositivo perfetto per studenti ed insegnanti. L’azienda di Redmond ha realizzato un notebook con schermo touch che offre la migliore combinazione tra prestazioni e autonomia, senza tralasciare l’estetica e la portabilità. Per questo prodotto è stato scelto Windows 10 S, la nuova edizione del sistema operativo per le scuole.

Microsoft Surface Laptop: tutti i dettagli

Il Surface Laptop possiede un design molto ricercato. Microsoft ha curato ogni minimo dettaglio per offrire un prodotto elegante e raffinato. Il telaio in alluminio anodizzato ha un profilo a cuneo, tipico dei notebook di fascia alta (ultrabook), con uno spessore che varia tra 14,47 e 9,93 millimetri. Le cornici intorno allo schermo sono molto sottili, mentre la tastiera è rivestita in Alcantara, un tessuto morbido e durevole trattato appositamente per resistere a macchie e liquidi. Nonostante il peso ridotto (1,25 Kg), il notebook può essere aperto con una sola mano. Il dispositivo è quindi perfettamente bilanciato e rimane saldamente fermo sulla scrivania. Il soffice poggiapolsi e all’ampio touchpad garantiscono una digitazione molto confortevole. Gli utenti possono scegliere tra quattro colori: Platinum, Graphite Gold, Burgundy e Cobalt Blue.

Scheda tecnica (↑)

Il Surface Laptop possiede uno schermo touch PixelSense da 13,5 pollici, protetto dal Gorilla Glass 3, con risoluzione di 2256×1504 pixel e rapporto di forma 3:2. Microsoft promette un’elevata fedeltà cromatica, grazie alla calibrazione che rispetta il 100% dello spazio colore sRGB. La dotazione hardware comprende processori Intel Core i5-7200U con GPU Graphics HD 620 e Intel Core i7-7660U con GPU Iris Plus Graphics HD 640, 4/8/16 GB di RAM LPDDR3, SSD da 128/256/512 GB o 1 TB. Anche se indirizzato principalmente a studenti ed insegnanti, il notebook può essere utilizzato anche dagli utenti che cercano le massime prestazioni.

Sul lato destro è presente solo il SurfaceConnect per l’alimentazione e il collegamento del Surface Dock, mentre sul lato sinistro ci sono mini DisplayPort, USB 3.0 Type-A e jack audio da 3,5 millimetri. Manca purtroppo una porta USB Type-C, disponibile su molti notebook di fascia alta. La connettività è garantita dai tradizionali moduli WiFi 802.11a/b/g/n/ac e Bluetooth 4.0. La webcam HD a 720p consente di effettuare il login tramite riconoscimento facciale (Windows Hello). La dotazione hardware è completata da sensore di luce ambientale, microfoni e altoparlanti stereo OmniSonic con Dolby Audio Premium, nascosti sotto la tastiera. La batteria integrata offre un’autonomia fino a 14,5 ore di riproduzione video (versione con Intel Core i5).

Il sistema operativo del Surface Laptop è Windows 10 S. Questa edizione è stata ottimizzata per fornire sicurezza e prestazioni superiori. È infatti consentito installare solo le applicazioni pubblicate sul Windows Store, incluse quelle tradizionali (Win32 Centennial). Microsoft Edge sarà sempre il browser predefinito, anche se l’utente installa Chrome o Firefox (quando e se arriveranno sul Windows Store). Per utilizzare qualsiasi applicazione è necessario effettuare l’upgrade “unidirezionale” a Windows 10 Pro (49 dollari, gratis fino al 31 dicembre 2017). Fino al 15 ottobre 2017 è inoltre disponibile un anno di abbonamento gratuito ad Office 365 Personal con 1 TB di spazio su OneDrive.

Disponibilità e prezzo (↑)

Il Surface Laptop può essere ordinato sul Microsoft Store Italia dal 2 maggio 2017. La spedizione avverrà entro il 15 giugno 2017 (versioni con Core i5) e il 15 agosto 2017 (versioni con Core i7). Gli utenti italiani potranno acquistare solo il modello color Platinum. Queste sono le quattro configurazioni previste con i relativi prezzi (IVA inclusa):

Processore Intel Core i5, 4 GB di RAM e SSD da 128 GB: 1.169,00 euro

Processore Intel Core i5, 8 GB di RAM e SSD da 256 GB: 1.499,00 euro

Processore Intel Core i7, 8 GB di RAM e SSD da 256 GB: 1.829,00 euro

Processore Intel Core i7, 16 GB di RAM e SSD da 512 GB: 2.549,00 euro

Il Surface Laptop è compatibile con tre accessori: Surface Pen (69,90 euro), Surface Dock (234,90 euro) e Surface Dial (99,99 dollari, non disponibile in Italia).