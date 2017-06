Motorola Moto E4 e Moto E4 Plus

Di Luca Colantuoni, 12 giugno 2017

Dopo aver annunciato i Moto G5/G5 Plus, i Moto C/C Plus e il Moto Z2 Play, il produttore statunitense ha presentato ufficialmente i nuovi Moto E4/E4 Plus. Questi smartphone Android non fanno più parte della serie entry level, posto occupato ora dai Moto C, quindi Motorola ha apportato alcuni miglioramenti estetici rispetto alle precedente generazione, rappresentati soprattutto dal telaio in metallo. Altre novità sono il lettore di impronte digitali e, nel caso della variante Plus, l’enorme capacità della batteria.

Motorola Moto E4: tutti i dettagli

Il design del Moto E3 è simile a quello del Moto G4. Non stupisce quindi la scelta del produttore di realizzare il Moto E4 con alcuni dettagli estetici derivati dal Moto G5. La parte frontale è praticamente identica, in quanto anche sulla serie E è stato aggiunto il lettore di impronte digitali e dunque il pulsante Home posizionato sotto lo schermo. La plastica del Moto E3 è stata sostituita dall’alluminio, più gradevole al tatto e alla vista, mentre il modulo fotografico posteriore ha una forma circolare, come per gli altri smartphone presenti nel catalogo Motorola.

Nei modelli che arriveranno sul mercato italiano si notano due linee che attraversano in orizzontale la cover posteriore, assente invece in quelli statunitensi, probabilmente perché la dotazione hardware è leggermente diversa. Le versioni dotate di chip NFC (opzionale) hanno un’ulteriore linea verticale, nella parte superiore del modulo fotografico, corrispondente all’antenna necessaria per la tecnologia wireless a corto raggio.

Scheda tecnica (↑)

Il Moto E4 possiede uno schermo da 5 pollici con risoluzione HD (1280×720 pixel, 294 ppi), protetto da un vetro 2.5D, quindi leggermente curvo ai lati. La dotazione hardware comprende un processore quad core MediaTek MT6737 a 1,3 GHz, affiancato da 2 GB di RAM e 16 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD. Per la fotocamera posteriore sono stati scelti un sensore da 8 megapixel, obiettivo da 71 gradi con apertura f/2.2, flash LED e autofocus, mentre la fotocamera frontale ha una risoluzione di 5 megapixel, obiettivo da 68 gradi, apertura f/2.0 e flash LED.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2 LE, GPS e LTE (bande 1/3/5/7/8/20/38/40) con supporto dual SIM in formato nano. Sono inoltre presenti la porta micro USB OTG, il jack audio da 3,5 millimetri, due microfoni, altoparlante da 84 dB e quattro sensori (bussola, accelerometro, luminosità e prossimità). La batteria da 2.800 mAh è rimovibile e supporta la ricarica rapida con il caricabatteria da 5 Watt in dotazione. Dimensioni e peso sono 144,7×72,3×8,99 millimetri e 151 grammi, rispettivamente. Il sistema operativo installato è Android 7.1.1 Nougat.

Il Moto E4 sarà disponibile in tre colori (Iron Gray, Fine Gold e Oxford Blue), a partire dalla seconda metà del mese di giugno, presso le principali catene di elettronica di consumo e i principali operatori di telefonia mobile ad un prezzo consigliato di 169,99 euro.

Moto E4 Plus (↑)

Il Moto E4 Plus è esteticamente identico al Moto E4, ma possiede un display da 5,5 pollici con risoluzione HD (1280×720 pixel, 267 ppi). Processore e storage non cambiano, mentre la RAM ammonta a 3 GB. Altre differenze sono la fotocamera posteriore da 13 megapixel con apertura f/2.0 e obiettivo da 78 gradi, il chip NFC e la batteria da 5.000 mAh che garantisce fino a due giorni di autonomia e supporta la ricarica rapida (nella confezione c’è un caricabatteria da 10 Watt). La risoluzione della fotocamera frontale è sempre 5 megapixel, ma l’obiettivo è grandangolare (84 gradi).

L’altoparlante dello smartphone è certificato Dolby Atmos, quindi offre un suono più pulito e corposo. Questo modello è disponibile anche in versione single SIM. Dimensioni e peso sono 155×77,5×9,55 millimetri e 198 grammi, rispettivamente. Il Moto E4 Plus sarà disponibile in due colori (Iron Grey e Fine Gold) a partire dalla seconda metà di giugno. Il prezzo consigliato è 199,99 euro.