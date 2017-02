Di Luca Colantuoni, 26 febbraio 2017

La serie Moto G di Motorola è una delle più popolari tra gli utenti, grazie al giusto mix tra dotazione hardware e prezzo, senza dimenticare la presenza di una versione Android praticamente identica a quella stock, quindi con un numero molto ridotto di applicazioni proprietarie. Durante la presentazione dei Moto G5 e G5 Plus, avvenuta al Mobile World Congress 2017 di Barcellona, il produttore statunitense ha evidenziato il successo di vendite in diversi paesi, tra cui India e Brasile. Con i nuovi smartphone sono state introdotte diverse novità, tra cui una migliore qualità costruttiva, un design aggiornato (simile a quello dei Moto Z) e il sensore biometrico su entrambi i modelli.

Motorola Moto G5 e G5 Plus: tutti dettagli

La differenza principale rispetto ai Moto G4 e G4 Plus è proprio il design. Motorola ha innanzitutto sostituito la plastica con l’alluminio, materiale che dona un’estetica più gradevole, tipica dei dispositivi di fascia alta. Il rivestimento idrorepellente protegge gli smartphone dagli spruzzi d’acqua e dalla pioggia. È stato inoltre aggiunto il lettore di impronte digitali sul Moto G5 (in precedenza era presente solo sul modello Plus). Sul retro si nota la nuova lente della fotocamera con forma circolare (incassata nel Moto G5, sporgente nel Moto G5 Plus). La cover posteriore del Moto G5 permette di accedere alla batteria rimovibile, mentre quella del Moto G5 Plus è sigillata.

Scheda tecnica

Il Moto G5 possiede uno schermo full HD da 5 pollici e integra un processore octa core Snapdragon 430 a 1,4 GHz, mentre il Moto G5 Plus ha un display full HD da 5,2 pollici e integra un processore octa core Snapdragon 625 a 2 GHz. Per quanto riguarda la dotazione di RAM e storage, Motorola offre diverse configurazioni in base al mercato di destinazione: 2 o 3 GB di RAM e 16/32 GB di memoria flash per il Moto G5; 2, 3 o 4 GB di RAM e 16/32/64 GB di memoria flash per il Moto G5 Plus. Sono presenti lo slot microSD, il jack audio da 3,5 millimetri e la porta micro USB.

Per il Moto G5 è stata scelta una fotocamera da 13 megapixel con apertura f/2.0, autofocus a rilevamento di fase (PDAF), flash LED e supporto per la registrazione video a 1080p/30fps. Fotocamera migliore per il Moto G5 Plus: sensore da 12 megapixel con messa a fuoco automatica Dual Pixel (simile a quelle usata nel Galaxy S7), apertura f/1.7, doppio flash LED con bilanciamento del colore e registrazione video 4K Ultra HD a 30 fps. Identica invece la fotocamera frontale: sensore da 5 megapixel con obiettivo grandangolare e apertura f/2.2. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS e LTE. Il Moto G5 Plus integra anche un chip NFC. Le batterie hanno una capacità di 2.800 mAh (Moto G5) e 3.000 mAh (Moto G5 Plus). Quest’ultima supporta la tecnologia TurboPower (sei ore di autonomia in 15 minuti di carica).

Il sistema operativo installato è Android 7.0 Nougat. Motorola ha aggiunto alcune utili app, come Moto Display per la visualizzazione delle notifiche con smartphone bloccato e Moto Action per l’esecuzione di specifiche operazioni tramite gesture (ad esempio aprire la fotocamera ruotando il polso). È possibile disattivare completamente i pulsanti on-screen di Android e sfruttare la superficie touch del pulsante Home per eseguire le stesse funzioni.

Disponibilità e prezzo

I nuovi dispositivi saranno in vendita dal mese di aprile nei colori grigio e oro. Gli utenti italiani potranno acquistare il Moto G5 con 2 GB di RAM e 16 GB di memoria flash in esclusiva da TIM. Probabili quindi tariffe ad hoc in abbinamento allo smartphone. Il Moto G5 Plus sarà invece disponibile nelle principali catene dell’elettronica di consumo. I prezzi consigliati sono 199,90 euro per il Moto G5 e 299,90 euro per il Moto G5 Plus.