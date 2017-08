Di Luca Colantuoni, 1 agosto 2017

La famiglia di smartphone che ha permesso al produttore statunitense, oggi sotto il controllo di Lenovo, di incrementare la popolarità tra gli utenti diventa sempre più numerosa. Motorola ha infatti annunciato i nuovi Moto G5S e G5S Plus, modelli con caratteristiche migliori dei Moto G5 e G5 Plus, presentati a fine febbraio. I due dispositivi ereditano alcune caratteristiche dalla serie Moto Z, tra cui il telaio in alluminio e la doppia fotocamera posteriore per il Moto G5S Plus. Ovviamente il prezzo ha subito un leggero incremento, ma si tratta di un ritocco giustificato dalle novità hardware introdotte rispetto alla precedente generazione.

Motorola Moto G5S e G5S Plus: tutti i dettagli

Il design dei Moto G5S e G5S Plus è piuttosto simile a quello dei Moto G5 e G5 Plus. Frontalmente non si notano differenze, mentre lungo i lati superiore e inferiore della parte posteriore sono molto evidenti le linee delle antenne, praticamente invisibili nei modelli precedenti. Ciò è dovuto all’utilizzo di un telaio in alluminio (la plastica usata nei Moto G5 e G5 Plus non blocca i segnali wireless dei vari chip integrati). Il corpo in metallo è stato ottenuto da un unico blocco, in modo da garantire una maggiore resistenza agli urti e alle cadute. Gli utenti potranno acquistare versioni nelle colorazioni Lunar Gray (grigio) e Fine Gold (oro).

Osservando attentamente il modulo fotografico posteriore del Moto G5S Plus si scopre un’altra novità: la presenza di due lenti che nascondono altrettanti sensori. Motorola ha dunque introdotto anche nella fascia media una delle caratteristiche offerte dal più costoso Moto Z2 Force. I due smartphone sono infine leggermente più alti, in quanto il produttore ha incrementato la diagonale dello schermo. Queste modifiche giustificano dunque il suffisso S nel nome, ovvero Special Edition.

Scheda tecnica (↑)

Il Moto G5S possiede uno schermo IPS da 5,2 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel, 441 ppi), protetto dal Gorilla Glass 3. La dotazione hardware comprende un processore octa core Snapdragon 430 a 1,4 GHz, affiancato da 3 GB di RAM e 32 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD fino a 128 GB. Il Moto G5S Plus possiede invece un display IPS da 5,5 pollici con risoluzione full HD (401 ppi) e integra un processore octa core Snapdragon 625 a 2 GHz. Dotazione di RAM e storage sono le stesse.

Altre specifiche comuni sono i moduli WiFi 802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.1, GPS, NFC e LTE con supporto dual SIM, il jack audio da 3,5 millimetri, la porta micro USB 2.0 e il lettore di impronte digitali che può essere sfruttato per sbloccare lo smartphone, effettuare i pagamenti in mobilità e navigare usando le gesture (swipe a sinistra per tornare indietro, swipe a destra per accedere alle app recenti, un tocco per tornare alla schermata home e una pressione prolungata per bloccare il dispositivo). Sono inoltre presenti accelerometro, giroscopio, sensori di luminosità e prossimità. Entrambi integrano una batteria da 3.000 mAh che offre un’autonomia di circa 24 ore e supporta la tecnologia di ricarica rapida TurboPower.

Per il Moto G5S è stata scelta una fotocamera posteriore da 16 megapixel con apertura f/2.0, flash LED e autofocus a rilevamento di fase (PDAF), mentre quella frontale ha una risoluzione di 5 megapixel con obiettivo grandangolare, apertura f/2.0 e flash LED. Sono disponibili diverse modalità di scatto (anche professionale) e il supporto per la registrazione video a 1080p/30fps. Il Moto G5S Plus integra invece una doppia fotocamera posteriore da 13 megapixel con apertura f/2.0 e doppio flash LED che permette di applicare diversi effetti, tra cui la messa a fuoco selettiva per soggetti in primo piano o in background. La maggiore potenza del processore permette la registrazione di video 4K a 30 fps. La fotocamera frontale ha una risoluzione di 8 megapixel. Il sistema operativo è Android 7.1 Nougat.

Il Moto G5S sarà disponibile dalla prossima settimana presso le principali catene dell’elettronica di consumo al prezzo consigliato di 249,99 euro. Il Moto G5S Plus arriverà sul mercato il 18 agosto 2017 in esclusiva su Amazon. Gli utenti possono già prenotarlo ad un prezzo di 299,99 euro.