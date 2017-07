Di Luca Colantuoni, 26 luglio 2017

Dopo il Moto Z2 Play, Motorola ha annunciato il secondo smartphone della serie, ovvero il Moto Z2 Force. Il nuovo modello eredita diverse caratteristiche dal precedente Moto Z Force, tra cui lo schermo ShatterShield, ma è più sottile, più leggero e possiede una dotazione hardware decisamente migliore. La novità più interessante è senza dubbio la doppia fotocamera posteriore. Il Moto Z2 Force supporta ovviamente i Moto Mods, inclusa la nuova Moto 360 Camera.

Motorola Moto Z2 Force: tutti i dettagli

Il Moto Z2 Force è simile nell’aspetto e nelle dimensioni al modello di prima generazione. L’unica differenza visibile frontalmente è la maggiore area touch del pulsante Home, sotto il quale c’è il lettore di impronte digitali. La forma del modulo fotografico posteriore è la stessa, ma al suo interno si notano chiaramente le due lenti della dual camera. In basso sono visibili i 16 pin magnetici per il collegamento dei Moto Mods, accessori che aggiungono varie funzionalità allo smartphone. Motorola ha inoltre ridotto lo spessore (da 6,99 a 6,1 millimetri) e il peso (da 163 a 143 grammi).

Una delle caratteristiche migliori del Moto Z2 Force è la sua resistenza agli urti, alle cadute e ai graffi. Il telaio unibody è realizzato in alluminio 7000, mentre lo schermo è protetto dalla tecnologia proprietaria ShatterShield. Il nome indica una serie di strati sovrapposti che evitano la rottura del vetro. A differenza di altri top di gamma, il dispositivo Motorola non ha certificazioni IP67/68, quindi non può essere immerso in acqua per un tempo prolungato. È comunque presente un rivestimento idrorepellente che rappresenta una barriera contro gli spruzzi d’acqua o la pioggia leggera.

Scheda tecnica (↑)

Il Moto Z2 Force possiede un display POLED da 5,5 pollici con risoluzione Quad HD (2560×1440 pixel, 535 ppi). La dotazione hardware del modello in vendita negli Stati Uniti comprende un processore octa core Snapdragon 835 con frequenza massima di 2,35 GHz, affiancato da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD fino a 2 TB. Le versioni internazionali integrano invece 6 GB di RAM, mentre la variante destinata al mercato cinese avrà anche il doppio di storage (128 GB). La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11a/b/g/n/ac dual band (2,4 e 5 GHz), Bluetooth 4.2, GPS, NFC e Gigabit LTE. Motorola ha dichiarato che verrà aggiunto il supporto allo standard Bluetooth 5.0 insieme ad Android O. A causa dello spessore inferiore, la capacità della batteria è diminuita da 3.500 a 2.730 mAh e conseguentemente anche l’autonomia (da 40 a circa 24 ore).

Galleria di immagini: Motorola Moto Z2 Force, tutte le immagini

La fotocamera frontale è la stessa del Moto Z Force (sensore da 5 megapixel, apertura f/2.2, obiettivo grandangolare, flash LED), mentre per quella posteriore è stata scelta una configurazione dual. Il Moto Z2 Force integra una doppia fotocamera con sensori Sony IMX 386 da 12 megapixel (monocromatico e RGB), apertura f/2.0, dual flash LED CCT (Color Correlated Temperature), autofocus a rilevamento di fase (PDAF) e laser. Gli utenti possono ottenere foto di qualità elevata, sfruttando diverse modalità di scatto. Una di esse è denominata Selective Focus (in pratica è l’effetto bokeh) che permette di sfocare lo sfondo e mettere in risalto il soggetto in primo piano. Con Selective Black + White è possibile invece combinare lo sfondo in bianco e nero con il primo piano a colori. Non manca ovviamente la modalità Pro, grazie alla quale si possono modificare manualmente i vari parametri, come sensibilità ISO, bilanciamento del bianco, esposizione, velocità dell’otturatore e lunghezza focale.

Completano le specifiche la porta USB Type-C, l’altoparlante frontale, tre microfoni e il classico bundle di sensori (accelerometro, bussola, giroscopio, barometro, luce ambientale e prossimità). Manca il jack audio da 3,5 millimetri, ma nella confezione è presente un adattatore USB Type-C. Il sistema operativo installato è Android 7.1.1 Nougat.

Il Moto Z2 Force sarà disponibile negli Stati Uniti dal 10 agosto tramite i cinque operatori telefonici principali, oltre che sui siti Motorola.com e Best Buy. Tre i colori offerti: Super Black, Fine Gold e Lunar Grey (esclusiva T-Mobile). Il prezzo consigliato è 799,99 dollari. Lo smartphone arriverà nel corso dell’estate anche in Messico, Brasile e vari paesi di Europa, Medio Oriente e Africa.

Moto 360 Camera (↑)

Il Moto Z2 Force è compatibile con tutti i Moto Mods già in vendita e con la nuova Moto 360 Camera. Come si può intuire dal nome, questo accessorio consente di registrare video a 360 gradi con risoluzione fino a 4K e con audio 3D. È possibile anche scattare foto ultra grandangolari (150 gradi) e trasmettere un live stream a 360 gradi sui social network. Insieme alla Moto 360 Camera viene fornito un software per la modifica di foto e video. Il prezzo è 299,99 dollari.