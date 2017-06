Di Luca Colantuoni, 1 giugno 2017

Il Moto Z Play è tuttora uno dei migliori smartphone di fascia media disponibili sul mercato, in quanto offre un’ottima qualità costruttiva, buone prestazioni e soprattutto un’elevata autonomia. Quest’ultima caratteristica è stata purtroppo sacrificata nel nuovo Moto Z2 Play, in quanto il produttore ha preferito ridurre lo spessore, senza tuttavia eliminare il jack audio da 3,5 millimetri. Oltre ad essere più sottile (5,99 millimetri), lo smartphone è anche più leggero (145 grammi) e integra una migliore dotazione hardware. Motorola ha inoltre annunciato altri quattro Moto Mods che potranno essere utilizzati anche con i futuri Moto Z2 e Z2 Force.

Motorola Moto Z2 Play: tutti i dettagli

A prima vista, il design del Moto Z2 Play appare identico a quello del Moto Z Play. Osservando meglio si possono scoprire alcune novità estetiche e funzionali. Il nuovo smartphone possiede ora un telaio completamente in alluminio (design unibody). Il vetro posteriore nel precedente modello è stato infatti sostituito dal metallo, sicuramente più resistente alle cadute. Frontalmente si notano il doppio flash LED della fotocamera e soprattutto il lettore di impronte digitali di maggiori dimensioni.

Il pulsante che nasconde il sensore è touch e consente di usare le gesture per eseguire le stesse azioni possibili con i pulsanti virtuali di Android, oltre che lo sblocco dello smartphone. Sul retro sono visibili chiaramente i 16 pin magnetici per il collegamento dei moduli aggiuntivi, caratteristica esclusiva della serie Moto Z. Sul lato superiore c’è lo slot ibrido per SIM e microSD, mentre lungo il brodo inferiore sono presenti il jack audio da 3,5 millimetri e la porta USB 3.1 Type-C.

Scheda tecnica (↑)

Il Moto Z2 Play possiede uno schermo Super AMOLED da 5,5 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel, 401 ppi), protetto dal Gorilla Glass. Lo smartphone non è waterproof come Samsung Galaxy S8 e LG G6, ma un particolare rivestimento crea una barriera repellente all’acqua, proteggendolo contro gli spruzzi e la pioggia leggera. La dotazione hardware comprende un processore octa core Snapdragon 626 a 2,2 GHz, affiancato da 3 o 4 GB di RAM LPDDR3 e 32/64 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD fino a 2 TB.

La fotocamera posteriore ha una risoluzione di 13 megapixel, quindi inferiore a quella del Moto Z Play (16 megapixel), ma Motorola ha utilizzato lenti con apertura f/1.7 e aggiunto un sistema autofocus più rapido basato sulla tecnologia laser (fino a 5 metri) e sul rilevamento di fase (PDAF). Nonostante sia assente la stabilizzazione ottica delle immagini, il produttore promette foto più nitide anche in condizioni di scarsa illuminazione. Per la fotocamera frontale è stato invece scelto lo stesso sensore del Moto Z Play (5 megapixel).

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11a/b/g/n dual band (2,4 e 5 GHz), Bluetooth 4.2, GPS, NFC e LTE (bande 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/20/25/26/28/29/30/38/41/66). Sono inoltre presenti tre microfoni, altoparlante frontale, radio FM e il classico bundle di sensori. La batteria ha una capacità di 3.000 mAh e offre un’autonomia fino a 30 ore, circa 20 in meno rispetto al precedente modello che integra una batteria da 3.510 mAh. Non manca ovviamente il supporto per la tecnologia TurboPower che consente la ricarica fino al 50% in 30 minuti.

Il sistema operativo installato sul Moto Z2 Play è Android 7.1.1 Nougat. Motorola non ha apportato grandi modifiche alla versione stock, aggiungendo solo le app strettamente necessarie. La funzionalità Moto Display permette di vedere le notifiche, cambiare i brani musicali e rispondere ai messaggi, senza sbloccare lo smartphone. Le Moto Actions consentono invece di utilizzare varie gesture per aprire la fotocamera, accendere la torcia e attivare la modalità Do Not Disturb. Infine, con Moto Voice è possibile eseguire diverse operazioni, come avviare un’app, senza toccare il dispositivo.

Il Moto Z2 Play sarà disponibile in tre colori (Lunar Gray, Nimbus Blue e Fine Gold). Gli utenti statunitensi potranno acquistarlo dal mese di luglio solo tramite l’operatore Verizon. Entro l’estate sarà in vendita direttamente sul sito del produttore ad un prezzo di 499 dollari. Al momento non è noto se e quando verrà distribuito in Italia.

Moto Mods (↑)

Insieme allo smartphone, Motorola ha presentato quattro nuovi Moto Mods. Il Moto Style Shell with Wireless Charging (39,99 dollari) è una cover in vari colori con ricarica wireless integrata (il pad deve essere acquistato a parte). Il JBL SoundBoost 2 (79,99 dollari) aggiunge due altoparlanti da 3 Watt e una batteria da 1.000 mAh, mentre il Moto GamePad (79,99 dollari) trasforma il Moto Z2 Play in una console da gioco portatile con quattro pulsanti, due D-pad, due stick e batteria da 1.035 mAh. Infine, il Moto TurboPower Pack (79,99 dollari) è una batteria supplementare da 3.490 mAh.