Di Giacomo Dotta, 10 aprile 2018

Nest apre al fondamentale mercato della videosorveglianza perimetrale grazie alla nuova Nest Cam IQ per esterni che sbarca in Europa a partire dalla primavera del 2018. Il gruppo ha già portato nel vecchio continente i propri apparati di videosorveglianza casalinga per interni, ma l’apertura agli ambienti esterni cambia radicalmente la prospettiva: il sistema non è più soltanto un mero sistema di monitoraggio, ma è ora un vero e proprio occhio vigile in grado di allertare di una presenza indesiderata prima che quest’ultima possa tentare di forzare le aperture ed entrare all’interno dell’abitazione.

Nest Cam IQ per esterni

La videocamera prevede un sensore di colore da 1/2,5″ da 8 megapixel (4K) dotato di funzione “Aumenta zoom” fino a 12X e capacità di seguire un soggetto mantenendolo in primo piano per quanto più tempo possibile (al fine di aumentare le possibilità di riconoscimento e per capire quali azioni stia compiendo all’interno del raggio d’azione della videocamera). L’ottica ha un angolo di visione pari a 130° in diagonale e consente di registrare con definizione fino a 1080p (1920×1080) a 30 fotogrammi al secondo (codifica H.264). Grazie alla tecnologia HDR viene migliorata anche la qualità finale dell’immagine, così da poter catturare quanti più dettagli possibili dell’immagine registrata.

La videocamera è accompagnata da un anello luminoso RGB e di una spia di stato (in grado di illuminare la scena e di comunicare la presenza stessa della videocamera, al fine di dissuadere dall’azione eventuali malintenzionati). Per ottimizzare la visione notturna il dispositivo è inoltre dotato di LED infrarossi da 850nm ad alta potenza.

Caratteristiche tecniche (↑)

La Nest Cam IQ per esterni ha forma del tutto similare all’omologa versione per interni, ma con alcune peculiarità tecniche tali da consentirne un utilizzo pienamente compatibile con quelle che sono le esigenze di un ambiente esterno (ove temperatura, umidità e altri parametri escono dagli equilibri di un ambiente controllato come quello casalingo). La videocamera è certificata con un grado di protezione IP66 (resistente quindi ad ogni agente atmosferico) ed è in grado di lavorare in un range di temperatura che va da -40 a +45 gradi.

Di colore bianco al pari delle altre componenti della suite di Nest, la nuova videocamera ha dimensioni pari a 12,8×9,3×9,3 cm, con peso complessivo che arriva a 568 grammi. Interessante è notare la lunghezza del cavo fornito in dotazione, lungo ben 7,5 metri: ciò consente di poter installare la videocamera dove meglio si crede senza dover creare giunti esposti all’area esterna e quindi eliminando un possibile punto di debolezza. Una volta creato un punto di ingresso verso l’interno, ove sarà possibile alimentare il dispositivo, i 7,5 metri del cavo vengono ad assumere tutta la loro importanza. Il cavo risulta inoltre nascosto: l’uscita dalla videocamera avviene tramite l’apposita cerniera (in grado di ruotare di 360°), celando completamente ad un malintenzionato ogni qualsivoglia accesso all’alimentazione della Cam IQ.

La Nest Cam IQ per esterni prevede la disponibilità di un altoparlante di alta qualità e 3 microfoni, strumenti con i quali è possibile anche entrare in contatto vocale con l’ambiente esterno. Tramite l’app ed il servizio di registrazione HD è così possibile registrare i suoni provenienti dall’esterno (con soppressione del rumore ed eco) e al tempo stesso trasmettere comunicazioni dall’interno (o da remoto), potendo così avere a disposizione un ulteriore elemento deterrente direttamente a portata di smartphone.

Per comunicare con il server remoto, la Nest Cam IQ per esterni dispone di connettività wireless 802.11b/g/n a 2,4 GHz (con chip MIMO 2×2 per ottimizzare la stabilità della connessione) e trasmissioni con crittografia WEP, WPA e WPA2 per certificare la sicurezza delle riprese. Il device richiede, per un’efficiente fruizione del servizio, una connessione a banda larga con capacità minima consigliata in upload pari a 2 Mbps.

Le differenze rispetto al modello antecedente (Nest Cam Outdoor) sono principalmente tre: l’ottica (la dimensione del sensore passa da 1/3″ a 1/2,5″), la posizione del cavo (precedentemente esterno, ora completamente nascosto nella scocca per ottimizzare la sicurezza) e la resistenza agli agenti atmosferici (la certificazione passa da IP65 a IP66).

Le funzionalità messe a disposizione dalla Nest Cam IQ per esterni sono la diretta conseguenza della rielaborazione creativa delle opportunità generate dalla tecnologia immessa nella videocamera. Spiega ad esempio il gruppo, nel tentativo di chiarire facilmente ciò che si è in grado di fare per la propria sicurezza e quella della propria abitazione:

Nest Cam IQ non si limita a mostrare quello che sta accadendo: è talmente intelligente da saper distinguere una persona da un gatto e può inviare avvisi diversi in base a ciò che viene rilevato. Quando rileva la presenza di una persona, può inviare un avviso sullo smartphone aumentando automaticamente lo zoom e seguendo i movimenti della persona inquadrata, in modo da sapere esattamente cosa sta facendo.

Tra le peculiarità della videocamera si segnalano pertanto:

Qualità video : grazie al sensore digitale 4K è possibile fruire non soltanto di immagini più nitide e definite, ma anche di funzionalità aggiuntive quali uno zoom 12X o la capacità di seguire una persona che cammina per meglio identificarne i lineamenti e l’identità;

: grazie al sensore digitale 4K è possibile fruire non soltanto di immagini più nitide e definite, ma anche di funzionalità aggiuntive quali uno zoom 12X o la capacità di seguire una persona che cammina per meglio identificarne i lineamenti e l’identità; Avvisi di presenza : se una persona entra nel raggio d’azione della Nest Cam IQ per esterni, una notifica facoltativa può essere inviata sull’app affinché l’utente possa entrare direttamente in contatto con l’ambiente monitorato; la capacità di distinguere una persona da un animale elimina ogni falso positivo, ottimizzando le capacità di monitoraggio e riducendo le occasioni di disturbo;

: se una persona entra nel raggio d’azione della Nest Cam IQ per esterni, una notifica facoltativa può essere inviata sull’app affinché l’utente possa entrare direttamente in contatto con l’ambiente monitorato; la capacità di distinguere una persona da un animale elimina ogni falso positivo, ottimizzando le capacità di monitoraggio e riducendo le occasioni di disturbo; Nest Aware: una volta catturate immagini e suoni, un sistema intelligente è in grado di analizzarli e reagire di conseguenza: è possibile dunque distinguere il volto di un famigliare (evitando di notificarne l’ingresso in casa) o notare il cane che abbaia (inviando una notifica per consentire di verificare quanto sta accadendo).

Chi acquista una videocamera di sicurezza lo fa per avere la tranquillità che casa e famiglia siano al sicuro. Tuttavia, per proteggere la casa, non è sufficiente che la videocamera mostri quello che sta succedendo. Deve essere in grado di inviare informazioni pertinenti tramite un avviso, in modo che gli utenti sappiamo cosa succede e possano prendere le opportune contromisure. Lionel Guicherd-Callin, Head of EMEA Product Marketing, Nest Labs

Prezzo e disponibilità (↑)

Nest Cam IQ per esterni è disponibile al prezzo ufficiale di 379 euro sia sul sito ufficiale Nest che presso i vari rivenditori affiliati.

L’installazione è estremamente semplice e può essere realizzata sia personalmente che da un qualsiasi elettricista. Per un lavoro certificato è possibile inoltre rivolgersi ad un qualsivoglia professionista affiliato alla rete “Nest Pro” che potrà non soltanto montare la videocamera, ma anche coadiuvare nell’installazione dell’app ed alla piena messa in funzione del sistema di videosorveglianza.