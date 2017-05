Di Cristiano Ghidotti, 31 maggio 2017

Con l’arrivo di Nest Cam IQ, l’azienda (divisione di Alphabet) evolve il concetto di videosorveglianza dell’ambito domestico. Si tratta di un upgrade per il modello Cam Indoor già disponibile da qualche tempo, che migliora sia dal punto di vista tecnico che per quanto riguarda le funzionalità integrate, in pieno stile smart home.

Nest Cam IQ: caratteristiche e prezzo

Videosorveglianza intelligente (↑)

La nuova Cam IQ non si limita a offrire uno sguardo su ciò che accade in casa, come avviene con la maggior parte dei dispositivi di questa categoria. Integra un sistema di intelligenza artificiale in grado di distinguere del tutto autonomamente se a essere inquadrato è un animale oppure una persona, identificando in quest’ultimo caso persino di chi si tratta, attraverso algoritmi avanzati di riconoscimento facciale. Di conseguenza, il dispositivo può inviare avvisi in tempo reale all’utente, anche quando si trova lontano dall’abitazione, senza la necessità di sottoscrivere alcun abbonamento aggiuntivo.

Grazie allo zoom digitale 12x può inoltre ingrandire una specifica porzione dell’area e seguire i movimenti di chi si trova nella stanza e attraverso gli altoparlanti inclusi (sette volte più potenti rispetto a quelli della Cam Indoor) è possibile interagire con i presenti da remoto, grazie all’applicazione mobile. Non manca nemmeno un array di microfoni per la riduzione del rumore e la cancellazione dell’eco, così da ottenere un flusso audio privo di qualsiasi disturbo. Queste le parole di Matt Rogers, co-fondatore e Chief Product Officer di Nest.

Nel progettare Nest Cam IQ abbiamo focalizzato l’attenzione sulle esigenze dei nostri clienti. L’esperienza ci insegna che i clienti non vogliono più informazioni ma dati significativi. Abbiamo così integrato l’intelligenza con video e audio di qualità eccellente per offrire ai clienti i dati rilevanti di cui hanno bisogno, quando ne hanno bisogno. Questi dati possono variare da semplici avvisi per informare che i bambini sono rientrati da scuola ad avvisi che segnalano la presenza di uno sconosciuto in soggiorno.

Ancora, l’utilizzo dello standard AES a 128-bit con connessione protetta TLS/SSL permette di crittografare il segnale direttamente all’interno del dispositivo, prima di trasmetterlo in streaming o archiviarlo. Nest ha scelto inoltre di adottare la verifica in due passaggi per l’accesso all’account personale, assicurando un layer di protezione aggiuntivo per i dati. A tutto questo si aggiunge il download automatico degli aggiornamenti over-the-air per il software.

La funzionalità Supersight, invece, permette di guardare cosa sta accadendo in modalità picture-in-picture, ad alta definizione, con un’inquadratura grandangolare di 130 gradi, seguendo i movimenti delle persone visualizzandone i dettagli del volto mentre si continua ad osservare una panoramica di tutta la stanza.

Il cuore pulsante della videocamera è costituito da un sensore da 8 megapixel in grado di acquisire immagini a risoluzione 4K (lo zoom viene effettuato su una porzione dell’inquadratura) e con supporto alla tecnologia HDR (High Dynamic Range) per la massima nitidezza di ogni dettaglio, anche nelle condizioni di illuminazione meno favorevoli. Non manca poi una funzionalità di visione notturna basata sull’impiego di LED infrarossi a 940 nm che coprono tutta la scena anche con buio completo, senza emettere alcun bagliore rosso.

Il corpo di Nest Cam IQ è realizzato in policarbonato bianco, con un design pulito e dallo stile quasi minimalista, del tutto simile a quello della Cam Outdoor. L’unità è sostenuta da un supporto girevole brevettato, consentendo così un posizionamento in qualsiasi zona della casa, con la massima flessibilità.

Nest Aware (↑)

Il modello è compatibile con tutti i servizi offerti dalla formula di abbonamento Nest Aware, come gli avvisi specifici sulla base dei volti riconosciuti (è possibile, ad esempio, distinguere tra i componenti della famiglia) e sui suoni rilevati (la voce di una persona o l’abbaiare di un cane), la creazione e condivisione di clip o timelapse e la funzione Zone Attive con rilevamento

automatico delle porte, per ricevere notifiche ancora più precise.

È possibile scegliere una sottoscrizione (opzionale) con spesa pari a 10 euro mensili o 100 euro all’anno (la metà per ogni videocamera aggiuntiva) per consultare una cronologia video di 10 giorni, mentre con 30 euro mensili o 300 euro all’anno (sempre la metà per ogni videocamera aggiuntiva) lo storico delle registrazioni arriva a 30 giorni.

Prezzo e disponibilità (↑)

La nuova Cam IQ sarà disponibile per il pre-ordine in Italia, sul sito ufficiale e attraverso la rete di rivenditori autorizzati, a partire dal 13 giugno, al prezzo di 349 euro. La consegna del prodotto agli acquirenti avverrà nelle settimane successive, entro la fine del mese. Nest conferma che i modelli Cam Indoor e Cam Outdoor continueranno a essere commercializzati, entrambi a 199 euro.