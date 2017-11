Di Cristiano Ghidotti, 14 novembre 2017

Nest protect è un rilevatore intelligente di fumo e monossido di carbonio, un dispositivo progettato in ogni minimo dettaglio per garantire il massimo livello di sicurezza possibile della casa e di tutti coloro che vivono l’ambiente domestico. Così come gli altri prodotti della gamma Nest, fa parte di un ecosistema smart e connesso, che offre possibilità di interazione mediante applicazioni mobile, anche da remoto.

Nest Protect: tutti i dettagli

Rilevatore di fumo e CO (↑)

Secondo le statistiche, quarant’anni fa un incendio impiegava mediamente fino a mezz’ora per divampare all’interno di una stanza, oggi invece ne sono sufficienti meno di cinque. Questo perché le case sono ora costruite con materiali differenti e contengono elementi realizzati in gran parte con materiali sintetici. Ciò significa che le fiamme possono avere un effetto ancor più devastante ed espandersi più rapidamente. Occorre dunque individuare il problema nel minor tempo possibile, per porvi rimedio prontamente: la tecnologia può aiutare, come dimostra quanto offerto da Nest Protect.

A differenze delle soluzioni tradizionali, il device proposto da Nest non si limita a emettere un bip, ma fornisce informazioni utili per meglio comprendere la situazione, anche inviando un messaggio sullo smartphone, favorendo l’uscita dall’abitazione senza rischi se necessario.

Protect impiega un sensore a spettro suddiviso che sfrutta due differenti lunghezze d’onda della luce per individuare tipi di fumo diversi e identificare così in tempo reale eventuali incendi, sia quelli a lenta combustione sia quelli che divampano più velocemente. Una caratteristica importante per due ragioni: anzitutto permette di agire immediatamente, poi previene l’emissione di fastidiosi suoni acuti quando non ce n’è bisogno, ad esempio se mentre si è ai fornelli e fuoriesce un po’ di fumo dalla padella. In quel caso il dispositivo riproduce un delicato segnale audio accompagnato da una voce che avvisa di quanto rilevato, così che gli inquilini possano aerare lo spazio in tutta tranquillità, ristabilendo un ambiente salubre e continuando a cucinare.

Nel caso di un falso allarme, dopo aver verificato l’assenza di pericolo, l’utente può disattivare il segnale acustico attraverso l’opzione App Silence, con un semplice tocco sullo smartphone sfruttando la connessione wireless via Bluetooth. Ancora, l’apparecchio esegue ogni giorno fino a 400 test di batteria e sensori, così da garantire un funzionamento sempre perfetto. La verifica dell’altoparlante e della sirena viene invece effettuata una volta al mese, mediante l’emissione di un leggero suono dalla durata pari a un secondo, grazie alla funzionalità Controllo Audio che può essere lanciata in modo intelligente quando in casa non c’è nessuno. Chi sceglie di installare più Nest Protect in diverse stanze, inoltre, può far ricorso all’interazione tra le unità per far suonare tutti gli allarmi quando viene rilevata un’anomalia.

Le dimensioni di Nest Protect sono 135x135x38,5 mm, mentre il peso si attesta a 379 grammi. La superficie è caratterizzata da una trama costellata di piccoli cerchi, una sorta di nido d’ape. È progettato per funzionare in ambienti con temperature comprese tra 4° C e 38° C, con un livello di umidità dal 20% all’80% (senza condensa). Per l’alimentazione sono impiegate sei batterie a lunga durata di tipo AA.

Il LED circolare al centro del dispositivo può essere impiegato anche per illuminare l’ambiente di notte, in modo del tutto automatico ed esclusivamente al passaggio di una persona.

Ecosistema Nest (↑)

I prodotti della linea Nest possono comunicare e collaborare tra loro, dando così vita a un ecosistema per la smart home. Ad esempio, se Protect rileva del monossido di carbonio viene mostrato un avviso sul display del Learning Thermostat che immediatamente spegne l’impianto di riscaldamento, probabile responsabile della fuoriuscita. Ancora, può comunicare con la videocamera di sicurezza Cam Indoor per avviare la registrazione di una clip di emergenza, anche se non si è in possesso dell’abbonamento a Nest Aware. Garantita inoltre la compatibilità con prodotti di terze parti come le lampadine Philips Hue, che in situazioni di pericolo possono emettere una luce rossa lampeggiante.

Prezzo e disponibilità (↑)

È possibile acquistare Nest Protect in Italia, al prezzo consigliato di 129,00 euro (in offerta su Amazon a 127 euro). Il sensore che si occupa di rilevare il monossido di carbonio ha una durata garantita che raggiunge i dieci anni.