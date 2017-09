Di Lorenzo Ermigiotti, 27 settembre 2017

Netatmo Healthy Home Coach: recensione e disponibilità

IoT, Smart Home, Smart City sono concetti talvolta astratti e spesso considerate alla stregua delle ennesime terminologie di marketing il cui solo scopo è quello di ingannare l’utente invitandolo all’acquisto. La verità è che dietro questi come ad altri termini esiste effettivamente un mondo in continua crescita e sviluppo fatto di soluzioni pensate per aiutare gli utenti nella vita di tutti i giorni e per migliorare il quotidiano.

Soluzioni come Healthy Home Coach di Netatmo rientrano in questa schiera. Nello specifico si tratta di un dispositivo per uso domestico o per ufficio che monitora e analizza la qualità ambientale dell’aria.

Netatmo Healthy Home Coach: prezzo e disponibilità (↑)

Healthy Home Coach è già disponibile in Italia ed è acquistabile online direttamente dall’eCommerce di Netatmo oppure su Apple Store o su Amazon, al prezzo ufficiale di €99,99.

Netatmo Healthy Home Coach: caratteristiche (↑)

Healthy Home Coach si presenta con l’ormai tipico formato cilindrico e i materiali in alluminio e plastica degli altri prodotti Netatmo, al punto che è facile confonderlo con la stazione meteo o con la videocamera Welcome per la sicurezza.

Molto leggero e per nulla ingombrante, è facilmente collocabile ovunque e, essendo leggero, è altrettanto facile spostarlo da una stanza all’altra. Curato anche nel design, si fa apprezzare rispetto alla concorrenza solitamente molto meno attraente.

Al suo interno sono presenti 4 sensori. Quello per la temperatura è in grado di registrare da 0°C a 50°C (con un’approssimazione dichiarata di ± 0,3°C), un igrometro da registrare l’umidità da 0 al 100% (± 3%), un sensore di CO2 da 0 a 5000 ppm (± 50 ppm o ± 5%) e un sonometro da 35 a 120 db.

Per collegarsi allo smartphone, la centralina ha bisogno di passare attraverso il router della rete locale (in Wi-Fi 802.11 b/g/n a 2,4 GHz) al quale deve essere collegato anche il telefono.

Netatmo Healthy Home Coach: come funziona (↑)

Usare Netatmo Healthy Home Coach è estremamente facile. Basta collegarlo alla presa di corrente, installare la relativa app (Android e iOS) su smarthone per collegarlo alla rete Wi-Fi perché il rilevatore cominci a fare il suo dovere.

Fatta eccezione per la luce a LED (attivabile tramite il pulsante sulla sommità, l’unico presente) che occupa una porzione del dispositivo con una sottile striscia in verticale – la luce cambia a seconda dello stato ambientale registrato – infatti Healthy Home Coach comunica qualsiasi informazione attraverso l’applicazione omonima.

E qui viene il bello perché, a differenza dei tanti dispositivi analoghi, questo mira alla semplicità assoluta anche nel presentare i dati all’utente grazie a un’UI amichevole e comprensibilissima. L’interfaccia si divide fra una metà alta il cui colore cambia a seconda dello status ambientale e una bassa con le ultime rilevazioni di temperatura, umidità, qualità dell’aria e rumore.

Toccando le singole voci è possibile vedere l’andamento e lo storico delle rilevazioni delle ultime 24 ore in un grafico essenziale e facilmente interpretabile. Insomma, Netatmo elimina dati complessi, statistiche e dettagli tecnici e chimici, puntando all’essenziale: questo ambiente va bene o questo ambiente non va bene.

Ma non si ferma qui perché provvede anche a suggerire alcune azioni per migliorare la qualità dell’ambiente, consigliando ad esempio di aprire la finestra se l’aria inizia a essere satura o troppo umida, il che è senz’altro un bene soprattutto per chi abita in città particolarmente inquinate. Inoltre è compatibile con Apple HomeKit.

Netatmo Healthy Home Coach: recensione (↑)

La prima cosa da dire è che Netatmo Healthy Home Coach non produce alcun rumore, nemmeno con l’app. Quindi la sua presenza discreta si fa notare solo con gli occasionali invii di notifiche.

Queste sono molto rapide e puntuali e avvisano in caso uno o più dei quattro valori monitorati si alteri in maniera tale da non risultare idoneo o salutare per le persone. I valori di riferimento sono assoluti, quindi non possono essere modificati, ad esempio, per rispecchiare il clima della zona in cui si vive.

Per il test, sono state ricreate anche condizioni ambientali ad hoc, ad esempio posizionandolo in bagno con la porta chiusa e l’acqua calda aperta. Netatmo ha prontamente avvisato che l’ambiente stava diventando troppo umido e caldo. In soggiorno, ha consigliato di moderare il rumore quando il film Transformers 4 è passato sui diffusori dell’impianto surround a volume medio alto. E così via, sempre con precisione e puntualità.

Certo è che si tratta di valutazioni che la pelle e l’orecchio umani sono in grado di fare da sé. Va quindi detto che, per quanto accurato, un prodotto come questo non cambia la vita, a meno che non si abiti in zone particolarmente inquinate o se si voglia essere più produttivi a lavoro (per esempio, Healthy Home Coach può tornare utile qualora l’ambiente di lavoro si stia riempiendo di CO2, causando il classico torpore e difficoltà di concentrazione).

La sensazione, però, è che il suo impiego sarebbe molto più interessante in combinazione con altri prodotti Netatmo (soluzione al momento non contemplata) come la stazione climatica. Ma a questo punto sarebbe ancor più preferibile se le tecnologie dei due prodotti fossero unificate in una soluzione unica. Sarebbe una boccata d’aria fresca anche per il portafogli.