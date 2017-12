Di Lorenzo Ermigiotti, 15 dicembre 2017

Ci sono videocamere e videocamere. Anche tra quelle dedicate alla sicurezza e al monitoraggio degli ambienti domestici vi sono dispositivi pensati e progettati per svolgere una funzione specifica. Nel caso di Netgear Arlo Baby il compito è quello di tenere sotto controllo i più piccoli, di giorno mentre giocano e di notte quando riposano, così da assicurare la necessaria tranquillità ai genitori impegnati altrove o in altre mansioni.

Netgear Arlo Baby: tutti i dettagli

Il design di Arlo Baby richiama alla mente quello di una tipica videocamera per la sorveglianza indoor, con un form factor compatto. Si presenta con un look adatto a integrarsi in pressoché qualsiasi stanza, in modo discreto ed elegante. Nella parte superiore è presente l’ottica che riprende quanto accade, mentre il resto del corpo ospita la componentistica. Sul lato si trovano due pulsanti fisici per l’attivazione della luce e della musica. Trattandosi di un device che deve lavorare a stretto contatto con i bambini, Netgear ha pensato anche a diverse opzioni di personalizzazione, che lo trasformano in un simpatico personaggio del tutto simile a quelli dei cartoni animati.

Il flusso video acquisito da Arlo Baby è a risoluzione Full HD, ovvero 1080p (1920×1080 pixel), così da poter osservare l’inquadratura in ogni suo minimo dettaglio senza compromessi in termini di qualità. All’interno è presente una batteria che consente di spostare la videocamera in qualsiasi stanza, anche posizionandola lontano da una presa per l’alimentazione, garantendo in ogni caso diverse ore di autonomia con una sola ricarica.

Arlo Baby è in grado di riprendere senza soluzione di continuità quanto avviene all’interno della stanza in cui è posizionato e le immagini possono essere visualizzate in streaming in tempo reale su smartphone, attraverso l’applicazione ufficiale fornita da Netgear, anche da remoto. Sono inoltre presenti luci LED e a infrarossi per controllare ogni movimento del bambino senza disturbarne il riposo. Grazie alla presenza di microfono e altoparlante, poi, è possibile parlare con il piccolo anche a distanza, direttamente dal telefono, così da tranquillizzarlo se necessario.

La luce notturna personalizzabile (si può agire su calore e luminosità), il monitoraggio di parametri come la temperatura della stanza, l’umidità e la presenza di composti organici volatili con notifiche tempestive in caso di anomalie, gli avvisi istantanei se viene rilevato il pianto o il movimento e il lettore musicale integrato per l’ascolto di una rilassante ninna nanna completano l’elenco delle funzionalità offerte.

Va segnalato che Netgear propone inoltre piani di abbonamento per lo storage delle registrazioni su server cloud, garantendo il massimo rispetto della privacy grazie all’impiego della crittografia. La formula Basic è gratuita e inclusa nell’acquisto del prodotto, sufficiente per gestire fino a un massimo di cinque dispositivi connessi allo stesso account. Chi lo desidera può mettere mano al portafogli e optare per quella Premier (8,99 euro al mese o 89,00 euro all’anno) con 30 giorni di riprese conservate e supporto a 10 videocamere oppure per quella Elite (13,99 euro al mese o 139,00 euro all’anno) per poter sempre accedere a 60 giorni di registrazione e con supporto a 15 videocamere.

È possibile acquistare Arlo Baby e gli accessori pensati da Netgear per la sua personalizzazione dagli store online (in offerta su Amazon a 199 euro). Tenendo monitorati i negozi consigliati sulle pagine del sito ufficiale si può approfittare di sconti e promozioni. Il prezzo di vendita suggerito per il nostro paese è di *** euro.

La posizione di Netgear nel settore della videosorveglianza è pressoché predominante per merito di una politica di investimenti in ricerca e sviluppo che ha determinato il conseguimento di elevati standard qualitativi e una gamma di prodotti adatti a coprire ogni esigenza. O quasi.

Mancava infatti all’appello una nicchia della sicurezza IoT, ovvero quella rivolta alla tutela del bene più prezioso in famiglia: la prole. Una mancanza di cui Netgear deve essersi resa conto come le molte famiglie che hanno preferito usare una videocamera Arlo al posto di un prodotto apposito per il baby monitoring.

E Netgear Arlo Baby svolge il compito egregiamente. Perfettamente integrabile nell’ecosistema Arlo – per chi possedesse già delle videocamere Netger – il baby monitor si interfaccia con la medesima app sviluppata da Netgear per la videosorveglianza.

Il che si traduce in un’incredibile facilità di impostazione e di utilizzo – l’interfaccia è veramente intuitiva – e la disponibilità delle stesse funzionalità di avviso in caso di suoni, visione in tempo reale, microfono a due vie e registrazione automatica nel cloud delle registrazioni automatiche.

A questo aggiunge tutta un’altra serie di funzioni specifiche per la sicurezza dei bebè e, soprattutto, un’immancabile qualità. A partire dai video trasmessi in streaming a 1080p sempre privi di distorsioni e a colori di giorno e in bianco e nero di notte, grazie a una visione notturna di ottimo livello.

Molto affidabili anche i sensori di umidità, temperature e qualità dell’aria che restituiscono i medesimi valori della postazione Netatmo. Ottima la possibilità di poter indicare un livello di allarme per ciascun valore, che avvisa i genitori in caso di variazioni.

Allo stesso modo si può definire il livello di sensibilità al movimento così che si venga allertati solo quando il bambino si agita nella culla o si alza in piedi nel lettino, ad esempio, e non a ogni suo movimento; idem per il sensore audio. C’è persino un algoritmo basato sul machine learning che consente al Netgear Arlo Baby di distinguere, col tempo, il pianto da altri suoni prodotti dal bambino.

Infine, il design. Oltre a essere facilmente posizionabile nella stanza e realizzata con materiali resistenti e di qualità, l’Arlo Baby è anche un grazioso gadget capace di confondersi nella cameretta fra tutti gli altri giocattoli, l’ideale per sorvegliare con discrezione anche la tata.

E si aggiungono a questa ricetta le succitate funzioni di luce per la notte e riproduttore musicale, ne viene fuori il miglior baby monitor attualmente disponibile sul mercato.