Di Cristiano Ghidotti, 31 maggio 2017

Progettata per entrare in azione e per chi fa della fotografia in movimento il proprio credo, Nikon Coolpix W300 è una nuova fotocamera compatta lanciata dal produttore giapponese, pensata per immortalare qualsiasi situazione, in ogni condizione climatica, anche in modalità subacquea. Un dispositivo dalle dimensioni contenute e leggero, che può essere trasportato comodamente in tasca, capace di resistere anche agli impatti accidentali e che offre una serie di opzioni per la connettività finalizzate alla condivisione immediata dei contenuti con smartphone e tablet.

Nikon Coolpix W300: tutti i dettagli

Come già detto, si tratta di una fotocamera waterproof, dunque resistente all’acqua anche in immersione, fino a raggiungere una profondità massima pari a 30 metri senza bisogno di utilizzare una custodia aggiuntiva. Nikon ha lavorato durante la fase di progettazione per rendere il prodotto solido a sufficienza da poter sopportare la polvere, le temperature rigide (fino a -10° C) e le cadute da un’altezza pari a 2,4 metri. Le dimensioni complessive sono 111,5x66x29 mm (sporgenze escluse), mentre il peso si attesta a 231 grammi con batteria e scheda di memoria incluse. Quattro in totale le colorazioni del corpo macchina tra cui scegliere in fase di acquisto, per tutti i gusti: giallo, nero, arancione e mimetico. Sul lato si segnala la presenza di un’impugnatura con superficie antiscivolo per garantire una presa solida in movimento.

Scheda tecnica (↑)

Le immagini vengono acquisite tramite il sensore CMOS da 16 megapixel (formato 1/2,3 pollici) che lavora in accoppiata con l’obiettivo NIKKOR dotato di zoom ottico 5x così da poter riprendere anche gli oggetti e i soggetti distanti (4,3-21,5 mm, equivalente a 24-120 mm nel formato 35 mm, con apertura del diaframma f/2.8-4.9). Presenti inoltre il sistema VR a decentramento ottico ed elettronico per la riduzione delle vibrazioni e l’autofocus con rilevazione del contrasto. La sensibilità ISO varia da 125 a 1.600, con la possibilità di arrivare a un valore di 6.400 quando si attiva la modalità Auto (è comunque bene prestare attenzione al rumore generato quando nell’ambiente c’è poca luce).

Sul retro trova posto un display touchscreen con diagonale pari a 7,5 cm (risoluzione 921.000 punti) rivestimento antiriflesso e luminosità regolabile, mentre il modulo GPS/GLONASS/QZSS integrato può tornare utile per allegare ai file le informazioni di geolocalizzazione (all’interno dei dati EXIF) e sapere in ogni occasione dove sono state scattate le immagini. Il WiFi IEEE 802.11b/g e il Bluetooth 4.1 consentono poi la sincronizzazione con smartphone o tablet in modalità wireless, così come il controllo da remoto, grazie alla tecnologia offerta da SnapBridge. Le foto possono essere salvate nella memoria interna da 99 MB oppure nelle schede di memoria SD, SDHC e SDXC. Infine, la batteria ricaricabile Li-ion EN-EL12 offre un’autonomia sufficiente a effettuare circa 280 scatti con una sola ricarica.

In termini di registrazione video, Nikon Coolpix W300 garantisce sia il supporto alla modalità timelapse che la possibilità di acquisire clip in formato 4K (Ultra HD) con un framerate pari a 30 fps.

Prezzo e disponibilità (↑)

All’atto dell’annuncio non sono stati svelati né il prezzo né la data di arrivo sul mercato della fotocamera. Fin dal primo giorno di commercializzazione sarà comunque possibile utilizzare il dispositivo in accoppiata con uno dei tanti accessori proposti: da custodie per una protezione extra all’adattatore per il cavo in fibra ottica subacqueo, dalla cinghia da polso galleggiante al lampeggiatore SB-N10 studiato appositamente per gli scatti sott’acqua.