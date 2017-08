Di Cristiano Ghidotti, 24 agosto 2017

Nikon D850 arriva in un momento delicato per il produttore nipponico e per il segmento reflex in generale: l’azienda celebra proprio in questi mesi i suoi primi 100 anni di storia, attraversando un periodo non semplice che sta portando a un profondo riassetto societario e alla definizione di nuove strategie. Una fotocamera progettata per raccogliere l’eredità del modello D810 lanciato nel 2014 e per ritagliarsi una quota di mercato nel territorio delle DSRL, di recente messo a dura prova dall’ascesa delle mirrorless.

Nikon D850: tutti i dettagli

A livello di design la D850 si inserisce appieno nella tradizione del filone reflex. Nello studio del corpo macchina sono state operate alcune scelte come l’eliminazione del flash pop-up, che a qualcuno potrebbe far storcere il naso. Non manca però ovviamente la slitta per l’utilizzo di moduli esterni. La scocca è realizzata in lega di magnesio, con guarnizioni posizionate in modo tale da rendere il dispositivo adatto a funzionare anche nelle condizioni ambientali più severe senza timore di comprometterne l’integrità. I pulsanti retroilluminati (già visti sulla D5) offrono poi un’ottima visibilità dei comandi anche quando ci si trova al buio.

Scheda tecnica

Le specifiche tecniche in dotazione alla D850 sono tutte quelle trapelate in Rete nelle settimane che hanno anticipato l’annuncio ufficiale. Il cuore pulsante è rappresentato dal sensore CMOS da 45,7 megapixel in formato FX, retroilluminato e privo di filtro passa-basso ottico. Una componente in grado di assorbire la luce e generare immagini da 45,4 megapixel, dunque adatte anche alle stampe nei grandi formati. A questo si affianca il processore EXPEED 5, per un’accoppiata in grado di arrivare a 7 fps in modalità raffica, valore che sale a 9 fps se si utilizza il multi-power battery pack MB-D18 (opzionale) con inserita la batteria EN-EL18B.

La possibilità di operare in condizioni di luce non proprio ottimali è garantita da una sensibilità ISO che varia da 64 a 25.600, estensibile da 32 a 102.400, con un range da sfruttare per intero anche durante la registrazione video. A questo proposito, la D850 si conferma una scelta azzeccata per i filmmaker, considerando l’acquisizione di filmati a risoluzione 4K a 30 fps (o Full HD a 120 fps) senza fattore di ritaglio o addirittura 8K se si sceglie di realizzare un timelapse. Ottimo il sistema autofocus a 153 punti, lo stesso in dotazione all’ammiraglia D5,

Non manca ovviamente il supporto al formato RAW, ideale per gli interventi in fase di post-produzione. Sul retro trova posto un display LCD inclinabile (risoluzione 1024×768) che rende comodo l’utilizzo della reflex su un cavalletto o per gli scatti da qualsiasi angolazione. Il doppio slot per schede di memoria, uno SD UHS-II e l’altro XQD, il layout dei comandi manuali retroilluminato per le sessioni in notturna, la tecnologia Snapbridge che consente la comunicazione wireless con i dispositivi mobile e una batteria con carica sufficiente per 1.840 scatti completano la dotazione tecnica.

Prezzo e disponibilità

Il debutto sul mercato della D850 è fissato per il settembre 2017, al prezzo di 3.799 euro per il solo corpo macchina. Sorprende l’esborso fissato dal produttore per gli Stati Uniti: solo 3.297 dollari, meno di 2.800 euro al cambio (nel momento in cui viene scritto e pubblicato questo articolo).

Scatti di prova

Le caratteristiche della Nikon D850 la rendono una macchina versatile, capace di adattarsi a pressoché qualsiasi situazione e di operare anche nelle condizioni di luce meno favorevoli. Una DSLR che, grazie anche all’ampia scelta delle ottiche già sul mercato, può essere impiegata per ogni genere di fotografia: da quella sportiva al ritratto, dagli scatti paesaggistici al reportage di viaggio. Di seguito una galleria con alcuni scatti di prova pubblicati sul sito ufficiale del produttore in occasione dell’annuncio.