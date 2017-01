Di Cristiano Ghidotti, 13 gennaio 2017

La grande N torna a sfidare la concorrenza di Sony e Microsoft, con una nuova console ibrida: il design inedito di Nintendo Switch è l’elemento sul quale l’azienda nipponica punta per tornare grande, nel tentativo di replicare il successo planetario ottenuto con la prima generazione di Wii. Un concept originale, che unisce le caratteristiche tipiche di una piattaforma domestica a quelle di un handheld.

Nintendo Switch: guida completa

Il design è di Switch è innovativo, su questo non ci sono dubbi. Si tratta infatti di quella che può a tutti gli effetti essere definita come una console ibrida, modulare. Quando ci si trova a casa è possibile connetterla al televisore, quando si esce basta estrarre il display da 6,2 pollici touchscreen dal Dock e portarlo con sé (l’autonomia varia da 2,5 a 6,5 ore, a seconda dell’utilizzo). Lo stesso vale per i controller Joy-Con forniti in dotazione, uno destro e uno sinistro, da agganciare ad una base per formare un vero e proprio joypad oppure ai lati dello schermo. In entrambe le modalità, l’esperienza videoludica rimane invariata in termini di gameplay.

Dal punto di vista della potenza di calcolo, la console è mossa da una GPU NVIDIA per l’elaborazione del comparto grafico, sufficiente a garantire performance degne dell’appellativo next-gen. Da segnalare che sul retro del display è presente uno stand estraibile che permette di mantenerlo inclinato appoggiandolo su qualsiasi superficie. Per quanto riguarda i giochi, invece, Nintendo ha scelto di tornare alle cartucce, un supporto da sempre caro al gruppo giapponese: in questo caso si chiamano GameCard e vanno inserire in uno slot posizionato sul retro della console.

Chi lo desidera può inoltre acquistare separatamente il Pro Controller, un joypad più tradizionale, particolarmente adatto per l’ambito domestico. Non mancheranno ovviamente accessori ed extra di ogni tipo, sia ufficiali Nintendo che realizzati da aziende di terze parti, come stazioni di ricarica, controller compatibili e accessori dedicati alla personalizzazione del look.

Una console, pur valida che sia, è inesorabilmente destinata al fallimento se non adeguatamente supportata da un parco titoli all’altezza. È un po’ quanto purtroppo accaduto a Wii U. Nintendo ne è ben consapevole e, nel caso di Switch, cerca di conquistare il cuore dei videogamer con produzioni AAA. Tra i primi giochi confermati ce ne sono alcuni sviluppati internamente e altri affidati a software house esterne.

Super Mario Odyssey, in arrivo alla fine del 2017, porta la mascotte Nintendo all’interno di un mondo sandbox (un po’ come visto in passato con Super Mario 64 e Super Mario Sunshine), mentre Link sarà protagonista al day one con la nuova avventura The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Scorrendo l’elenco dei titoli annunciati si trovano anche Mario Kart 8 Deluxe, Splatoon 2, 1-2 Switch, ARMS, Fire Emblem Warriors e Xenoblade Chronicles 2, tutti sviluppati appositamente per sfruttare il particolare sistema di controllo offerto dalla piattaforma.

Fra le realtà di terze parti che collaboreranno con Nintendo per portare su Switch le proprie creazioni ci sono nomi importanti come quelli di 505 Games, Activision, Atlus, Bethesda, Codemasters, Electronic Arts, Epic Games, Konami, Square Enix, Take-Two e Ubisoft. Questo significa che la piattaforma accoglierà giochi come Skyrim o quelli della serie calcistica FIFA.

Prezzo e disponibilità (↑)

Il lancio di Nintendo Switch è fissato per il 3 marzo 2017 in tutto il mondo, al prezzo di 329,98 euro per quanto riguarda l’Italia. Un esborso economico purtroppo superiore rispetto a quello di altri territori, ad esempio gli Stati Uniti, dove la console è in vendita a 299,99 dollari. Nella confezione, oltre ovviamente alla console, sono presenti i due Joy-Con destro e sinistro (disponibile anche una versione con Joy-Con colorati, blu e rosso), uno strap di sicurezza per i controller, il dock centrale a cui connetterli formando un joypad, lo Switch Dock (la base in cui inserire la console quando collegata alla TV) e l’alimentatore.