Di Filippo Vendrame, 26 febbraio 2018

Nokia 1 è uno smartphone Android di fascia bassa che, però, non vuole far mancare nulla ai suoi utenti. Un prodotto, quindi, che fa del suo rapporto qualità prezzo l’arma vincente. Ottima soluzione come secondo telefono o per chi cerca un prodotto concreto ed in grado di consentire l’accesso a tutte le principali funzionalità del mondo Android. Da evidenziare che il nuovo Nokia 1 è uno smartphone “Android Go“. Trattasi di una particolare versione del sistema operativo di Google pensata ed ottimizzata per dispositivi dotati di specifiche tecniche limitate.

Questo significa che il Nokia 1 dispone di una variante di Andoid in grado di funzionare bene sempre e di offrire un’esperienza d’uso sempre molto buona, nonostante l’hardware di fascia bassa.

Nokia 1, dunque, è veloce ed offre l’accesso a Google Play Store dove gli utenti potranno cercare tutte le loro app preferite, da WhatsApp, Facebook e Instagram fino a quelle di mobile banking. Il Google Play Store del Nokia 1 evidenzierà anche le app ottimizzate per la piattaforma “Android Go”.

Il Nokia 1 è stato presentato al Mobile World Congress 2018 di Barcellona ed è costruito da HMD Global.

Nokia 1

Nokia 1: design (↑)

Nokia 1 presenta un design fresco e giovane con dimensioni molto compatte (33.6×67.78×9.5mm). La scocca è realizzata in robusto materiale plastico ed è disponibile in più colorazioni. In particolare, il nuovo smartphone Android della casa finlandese può essere personalizzato attraverso l’utilizzo delle Nokia Xpress-on cover disponibili in diverse colorazioni. Ogni cover viene realizzata con la stessa precisione e attenzione al dettaglio dell’originale. Intrinsecamente colorate, le robuste cover sono pronte ad ammortizzare colpi e urti grazie a un design pensato per durare nel tempo.

Per irrobustire ulteriormente il dispositivo, Nokia ha inserito degli inserti in metallo che permettono anche di migliorare la qualità complessiva del dispositivo che presenta un look quasi premium.

Nokia 1: scheda tecnica (↑)

Trattandosi di un terminale entry level, le sue specifiche non sono particolarmente rilevanti, ma grazie all’utilizzo della piattaforma “Android Go”, l’hardware scelto da Nokia permette, comunque, di garantire prestazioni discrete.

Il Nokia 1 dopone di un display IPS da 4,5 pollici con risoluzione FWVGA. Il processore scelto per questo dispositivo è un MediaTek MT6737M Quad Core da 1.1GHz abbinato a 1GB di memoria RAM LPDDR3 ed a 8GB di storage, espandibile attraverso le canoniche memorie microSD sino a 128GB.

Due sono le fotocamere integrate in questo smartphone. Quella posteriore presenta un sensore da 5MP a fuoco fisso con Flash LED, mentre quella anteriore, per i selfie, dispone di un sensore da 2MP a fuoco fisso.

Discreta anche la dotazione multimediale. Lo smartphone può riprodurre i formati 3G2, 3GP, AAC, AMR, M4A, MKV, MP3 e MP4.

Buona anche la dotazione di sensori e supporti. Il Nokia 1 dispone di 4G LTE, WiFi 802.11 b/g/n, GPS/AGPS, Bluetooth 4.2, Micro USB 2.0 e jack da 3.5mm per le cuffie. Presente anche un’utile radio FM, un elemento raro da trovare su di uno smartphone Android moderno. La batteria da 2150mAh, oltre a garantire una discreta autonomia d’uso, è anche removibile. Il Nokia 1 supporta le Nano SIM.

Galleria di immagini: Nokia 1, le immagini

Sul fronte software, il nuovo smartphone entry level di Nokia dispone di Android Oreo in versione “Android Go”.

Nokia 1: disponibilità e prezzo (↑)

Disponibile ad aprile nei colori Rosso e Blu, il Nokia 1 sarà commercializzato a un prezzo consigliato di 99 euro, mentre le cover Xpress-on saranno vedute separatamente.