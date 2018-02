Di Filippo Vendrame, 26 febbraio 2018

Nokia 6 2018 è uno smartphone Android di fascia media che fa parte della famiglia Android One. Questo significa che questo dispositivo può offrire agli utenti un’esperienza Android pura e completa, così come l’ha progettata Google e senza modifiche da parte del costruttore. Nokia 6 2018 sarà sempre aggiornato alle ultime novità che Big G rilascerà nel tempo e lo smartphone non nasconde applicazioni o processi che possano in qualche modo pregiudicare le prestazioni complessive del sistema operativo o la sua autonomia complessiva.

Il Nokia 6 2018 è un’evoluzione del modello del 2017 ed è stato progettato per offrire prestazioni ancora migliori per ottimizzare l’esperienza d’uso complessiva del terminale.

Un prodotto completo e performante, pensato per accontentare le esigenze di chi cerca uno smartphone potente, senza fronzoli e proposto ad un prezzo concorrenziale.

Il Nokia 6 2018 è costruito da HMD Global ed è stato presentato durante il Mobile World Congress 2018 di Barcellona.

Nokia 6 2018

Nokia 6 2018: design (↑)

Il Nokia 6 2018 è stato costruito in maniera superlativa grazie alla combinazione di un corpo realizzato da un unico blocco di alluminio serie 6000 con un processo di anodizzazione e polishing a due toni di 11 ore. Le dimensioni sono abbastanza compatte (148.8×75.8×8.15mm) ed il Nokia 6 2018 offre un design moderno e particolarmente elegante con un rapporto schermo-scocca ancora più ridotto rispetto a quello del precedente modello. Un prodotto che nonostante sia di fascia media, esprime una qualità complessiva premium.

Il Nokia 6 2018 è disponibile in tre colorazioni: Nero/Rame, Bianco/Ferro e Blu/Oro.

Nokia 6 2018: scheda tecnica (↑)

Nokia e HMD Global hanno lavorato duramente per migliorare le prestazioni del precedente Nokia 6 per rendere il modello 2018 ancora più performante. La casa finlandese, infatti, dichiara che il nuovo Nokia 6 2018 è ben il 60% più veloce del precedente modello. Questo miglioramento è stato possibile grazie all’adozione del potente processore Qualcomm Snpadragon 630 abbinato a 3GB di RAM LPDDR 4 ed a 32GB di storage. In futuro arriverà anche una versione con 4GB di RAM LPDDR 4 e 64GB di storage. Lo spazio di archiviazione può essere aumentato mediante le classiche memorie microSD sino a 128GB.

Il display di questo nuovo smartphone è un IPS da 5,5 pollici con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel, 16:9 e 403ppi) protetto da un vetro Corning Gorilla Glass 3. Molto interessante anche il comparto fotografico come da tradizione Nokia. La fotocamera posteriore utilizza ottiche ZEISS e dispone di un sensore da ben 16MP (F2.0) con PDAF e dual-tone flash. La camera frontale, per scattare ottimi selfie, dispone di un sensore da 8MP (F2.0) a fuoco fisso.

Nokia evidenzia che nel nuovo Nokia 6 2018 è stata migliorata la funzione “Dual-Sight” che permette di scattare foto e registrare video in split-screen, utilizzando contemporaneamente la fotocamera anteriore e quella posteriore. Curato anche l’audio grazie alla presenza di uno speaker stereo con supporto alla tecnologia Nokia spatial audio. Il Nokia 6 2018 dispone anche di due microfoni.

Presente anche la Radio FM, una funzionalità più unica che rara negli smartphone Android moderni. Ovviamente non mancano tutti quei sensori e supporti oggi indispensabili per un prodotto di questa categoria. Il nuovo Nokia 6 2018 offre LTE Cat. 4, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, GPS/AGPS+GLONASS+BDS, FM/RDS, USB type-C (USB 2.0), OTG e NFC.

Galleria di immagini: Nokia 6 2018, le immagini

Non manca nemmeno un sensore per le impronte digitali. La batteria da 3000 mAh, oltre ad offrire una buona autonomia, garantisce il supporto alla ricarica rapida. Il Nokia 6 2018 supporta le Nano SIM. Sul fronte software, il nuovo smartphone della casa finlandese dispone di Android Oreo senza alcuna personalizzazione.

Nokia 6 2018: disponibilità e prezzo (↑)

Il nuovo Nokia 6 2018, come anticipato, sarà disponibile in due configurazioni: una con 3GB RAM e 32GB ROM, con commercializzazione a partire dal mese di aprile, ed una con 4GB RAM e 64GB ROM che però arriverà più avanti. Il nuovo Nokia 6 sarà commercializzato ad un prezzo consigliato di 279 euro.