Di Luca Colantuoni, 9 gennaio 2017

Dopo le numerose indiscrezioni degli ultimi mesi, HMD Global ha finalmente svelato il primo smartphone che segna il ritorno ufficiale del marchio Nokia sul mercato mobile. Il Nokia 6 rappresenta per il produttore finlandese il primo passo verso l’obiettivo finale, ovvero creare un “nuovo standard” per il settore attraverso la realizzazione di dispositivi Android con elevata qualità costruttiva, offerti a prezzi competitivi. Il primo modello è tuttavia un’esclusiva del mercato cinese. La versione internazionale potrebbe essere annunciata al Mobile World Congress 2017 di Barcellona.

Nokia 6: qualità e design premium

HMD Global ha sottolineato che il Nokia 6 eredita dai precedenti smartphone Nokia l’elevata qualità costruttiva. Ogni unità è stata realizzata da un singolo blocco in alluminio serie 6000 mediante un processo durato 55 minuti. Le due fasi di anodizzazione hanno richiesto oltre 10 ore e ogni smartphone è stato lucidato almeno 5 volte. Il risultato finale è un telaio unibody in alluminio con il più alto livello di qualità strutturale.

Dotazione hardware e software

Il Nokia 6 possiede uno schermo IPS da 5,5 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel), protetto dal vetro Gorilla Glass 2.5D. HMD Global ha utilizzato un layer polarizzatore che garantisce un’eccellente leggibilità anche sotto la luce solare. Le specifiche comprendono inoltre un processore octa core Snapdragon 430, 4 GB di RAM e 64 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD fino a 128 GB. Per la fotocamera posteriore è stato scelto un sensore da 16 megapixel con apertura f/2.0, autofocus a rilevamento di fase (PDAF) e flash dual LED. La fotocamera frontale ha invece una risoluzione di 8 megapixel con apertura f/2.0 e ottica grandangolare (84 gradi).

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.1, GPS e LTE Cat. 4 (150/50 Mbps). Sono presenti anche il lettore di impronte digitali, la porta micro USB 2.0 e il jack audio da 3,5 millimetri. HMD Global ha curato particolarmente la sezione audio, integrando due altoparlanti stereo compatibili Dolby Atmos e due amplificatori TFA9891 che offrono un suono pulito con bassi profondi. La batteria da 3.000 mAh ha un’autonomia di 18 ore in conversazione, 22 ore in riproduzione musicale e 32 in standby. Il sistema operativo installato è Android 7.0 Nougat (senza Google Play Store).

Disponibilità e prezzo

Il Nokia 6 potrà essere acquistato sul sito JD.com nelle prossime settimane. Il prezzo è 1.699 yuan, pari a circa 230 euro. HMD Global ha scelto di distribuire lo smartphone in Cina perché è un mercato molto importante per l’azienda finlandese, considerate le previsioni di crescita per i prossimi mesi. Non bisognerà però attendere molto per vedere il primo dispositivo Nokia anche in Europa.