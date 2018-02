Di Luca Colantuoni, 25 febbraio 2018

HMD Global vuole confermare anche per il 2018 gli ottimi dati relativi alle vendite, offrendo smartphone per tutte le tasche. Il produttore finlandese ha presentato al Mobile World Congress 2018 di Barcellona quattro modelli con interessanti caratteristiche. Il Nokia 7 Plus, versione raffinata del precedente Nokia 7, possiede un design molto gradevole e soprattutto un ampio schermo che permette una fruizione ottimale dei contenuti multimediali.

Nokia 7 Plus: tutti i dettagli

Il Nokia 7 Plus è il primo smartphone di HMD Global con schermo 18:9. Lo spessore dello cornici è stato ridotto al minimo per lasciare più spazio alla riproduzione dei video, alla visualizzazione delle immagini e alla navigazione web. Anche per questo smartphone sono stati scelti materiali di qualità, come l’alluminio serie 6000 per il telaio. Sulla cover posteriore è stato applicato un rivestimento che, al tatto, sembra ceramica. Il risultato finale è molto gradevole esteticamente (le linee delle antenne sono nascoste) e allo stesso tempo funzionale, in quanto migliora il grip e la ricezione del segnale durante le chiamate.

Scheda tecnica (↑)

Il Nokia 7 Plus possiede uno schermo IPS da 6 pollici con risoluzione full HD+ (2160×1080 pixel), protetto dal Gorilla Glass 3. La dotazione hardware è tipica di uno smartphone di fascia media. Il produttore finlandese ha scelto un processore octa core Snapdragon 660, affiancato da 4 GB di RAM LPDDR4 e 64 GB di memoria flash eMMC 5.1, espandibili con schede microSD fino a 256 GB. Questa configurazione può essere sfruttata anche per compiti più impegnativi, come l’esecuzione dei giochi.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC e LTE Cat. 6 (300/50 Mbps). Sono inoltre presenti il lettore di impronte digitali sul retro, il jack audio da 3,5 millimetri e la porta USB Type-C, oltre al tradizionale bundle di sensori: accelerometro, giroscopio, bussola digitale, effetto Hall, prossimità e luce ambientale. La batteria ha una capacità di 3.800 mAh e offre un’autonomia fino a due giorni.

Il Nokia 7 Plus integra una dual camera posteriore con ottiche Zeiss. La fotocamera principale è composta da un sensore da 12 megapixel e un obiettivo grandangolo con apertura f/1.75, mentre quella secondaria ha un sensore da 13 megapixel e un teleobiettivo con apertura f/2.6 e zoom ottico 2x. Alla destra del modulo fotografico, posizionato al centro, c’è il flash LED dual tone. Utilizzando la modalità Pro Camera è possibile scegliere manualmente i vari parametri di scatto (sensibilità ISO, messa a fuoco, bilanciamento del bianco, esposizione e velocità dell’otturatore).

La fotocamera frontale ha invece un sensore da 16 megapixel, abbinato ad un obiettivo con apertura f/2.0 e ottica Zeiss. HMD Global ha migliorato la funzionalità Dual-Sight che sfrutta le fotocamere per ottenere i bothie. Per il singolo altoparlante è stato utilizzato un amplificatore dedicato, mentre i tre microfoni permettono di registrare un audio spaziale (Ozo audio) per i video a risoluzione 4K. Le dimensioni sono 158,38×75,64×7,99 millimetri.

Altra peculiarità dello smartphone è Android One. Il sistema operativo installato è Android 8.0 Oreo in versione stock. Il produttore promette almeno due major release, quindi Android P e Android Q, oltre alla rapida distribuzione degli aggiornamenti di sicurezza.

Il Nokia 7 Plus sarà disponibile dal mese di aprile nelle colorazioni nero/rame e bianco/rame. La data esatta verrà comunicata nelle prossime settimane, in quanto l’arrivo sul mercato varia da paese a paese. Il prezzo consigliato è 399,00 euro.