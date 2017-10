Di Filippo Vendrame, 19 ottobre 2017

Nokia 7 è un nuovo smartphone Android della casa finlandese sviluppato e realizzato da HMD Global. Trattasi di un prodotto di fascia media che si posiziona esattamente tra il Nokia 8 ed il Nokia 6. Proprio come il top di gamma di Nokia, questo nuovo smartphone strizza l’occhio a tutti coloro che amano scattare foto con il loro dispositivo mobile. Il Nokia 7, infatti, dispone della tecnologia Dual-Sight, come il Nokia 8, che permette di scattare foto e registrare video in split-screen per creare l’effetto “Bothie” con un’immagine che mostra sia ciò che vede la fotocamera frontale che quella posteriore.

Ma come il Nokia 6, questo nuovo Nokia 7 dispone di specifiche di fascia media e sarà proposto sul mercato ad un prezzo competitivo.

Uno smartphone molto interessante, pensato soprattutto per i giovani che amano scattare molte foto da condividere con i loro amici all’interno dei social network.

Nokia 7

Nokia 7: design (↑)

Dal punto di vista del design, il nuovo Nokia 7 non si discosta molto da quel family look che ha caratterizzato, per il momento, tutti i nuovi smartphone Android della casa finlandese, anche se in questo caso sparisce il tasto frontale in favore di una soluzione touch. Niente cornici ridotte al minimo, ma un prodotto in ogni caso molto elegante e moderno che si caratterizza per uno spessore di appena 7,9mm e per i bordi smussati. Il telaio è stato realizzato in alluminio 7000, mentre sia la parte frontale che il retro della scocca sono protetti da una soluzione Corning Gorilla Glass.

Il Nokia 7 sarà disponibile in due colorazioni: Gloss Black e Matte White. Le dimensioni complessive del Nokia 7 sono 141,2 x 71,45 x 7,92 mm.

Nokia 7: scheda tecnica (↑)

Anche se il Nokia 7 è uno smartphone Android di fascia media, le sue specifiche tecniche sono comunque interessanti. Il display touch LCD IPS dispone di una diagonale da 5,2 pollici con risoluzione Full HD, 1920 x 1080 pixel e 423 ppi. La potenza non manca grazie al processore Qualcomm Snapdragon 630 con 4 o 6GB di memoria RAM LPPDDR4 a seconda del modello scelto. Il Nokia 7 sarà disponibile, infatti, in due varianti che si differenzieranno solamente per la dotazione di RAM.

La memoria interna è di 64 GB eMMC 5.1, espandibile attraverso le canoniche memorie microSD sino a 128GB. Non mancano, ovviamente, tutti quei sensori e supporti oggi immancabili per un prodotto moderno.

Il Nokia 7, infatti, dispone di USB C, OTG, Jack per le cuffie, sensore di luce ambiente, sensore di prossimità, accelerometro, bussola, giroscopio, NFC, WiFi 802.11 a / b / g / n, Bluetooth 5, GPS / AGPS + GLONASS + BDS e 4G LTE (Cat 6).

Presente anche un lettore per le impronte digitali posto sul retro della scocca. La batteria da 3.000 mAh dovrebbe garantire una buona autonomia d’uso.

Galleria di immagini: Nokia 7, le immagini

Ma il vero punto di forza del Nokia 7 è il suo reparto fotografico realizzato in collaborazione con Carl Zeiss. Posteriormente, infatti, spicca una fotocamera con sensore da 16MP (F1.8), con flash dual tone in grado di catturare filmati a 4K sino a 30 fps. Anteriormente, invece, è presente una fotocamera da 5MP (F2.0). Grazie alla presenza del processore Qualcomm Spectra 160, il Nokia 7 può disporre, come anticipato all’inizio, della tecnologia Dual-Sight. In questo modo le persone saranno in grado di scattare foto con l’effetto “Bothie” che piacciono molti ai giovani ed a chi condivide molte foto nei social network.

HMD Global garantisce che il Nokia 7 riesce a scattare ottime foto anche in condizioni di scarsa luminosità. Altra peculiarità del Nokia 7, la presenza della tecnologia Nokia OZO Audio che permette di catturare il sonoro ad altissima qualità in modo da poter offrire un surround perfetto all’interno dei video.

Per quanto riguarda il software, Nokia 7 dispone di Android Nougat 7.1.1 praticamente in versione stock. HMD Global evidenzia come il nuovo Nokia 7 sia “Android 8.0 Oreo Ready“.

Nokia 7: disponibilità e prezzo (↑)

Il Nokia 7 sarà messo in vendita a partire dal 24 ottobre in Cina. Non sono noti, al momento, dettagli sulla commercializzazione internazionale. Per quanto concerne i prezzi, la variante da 4GB di RAM sarà proposta a 2,499 Yuan (circa 320 euro) e quella da 6GB a 2,699 Yuan (circa 345 euro).