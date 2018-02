Di Filippo Vendrame, 25 febbraio 2018

Nokia 8 Sirocco è la nuova proposta dell’azienda finlandese per il mondo Android presentata al Mobile World Congress 2018 di Barcellona. Realizzato da HMD Global, trattasi di un nuovo top di gamma che fa parte della famiglia Android One ed è quindi in grado di offrire l’esperienza d’uso che Google ha progettato per gli smartphone, senza alcuna modifica o integrazione. Questo significa anche che il nuovo Nokia 8 Sirocco sarà sempre aggiornato con tutte le più recenti innovazioni sviluppate da Big G.

Come tutti i dispositivi Android One, anche Nokia 8 Sirocco non presenta alcuna personalizzazione software e quindi non ci sono processi o app nascoste che possono andare a pregiudicare le prestazioni o l’autonomia del dispositivo.

Nokia 8 Sirocco

Nokia 8 Sirocco: design (↑)

Nokia 8 Sirocco dispone di un design particolarmente elegante all’interno di un corpo compatto (140.93×72.97×7.5 mm) che fornisce, dunque, un’ergonomia davvero di primo livello. HMD Global ha voluto fornire questo smartphone di un look premium esaltato dalle finiture in vetro curvato che avvolgono il telaio in metallo. Questo mix, oltre a risultare molto bello esteticamente, permette anche di fornire un’elevata robustezza allo smartphone. Infatti, il telaio in acciaio inossidabile è ben 2,5 volte più robusto dell’alluminio serie 6000.

Nokia 8 Sirocco: scheda tecnica (↑)

Un prodotto così elegante dispone anche di specifiche tecniche molto interessanti. Il nuovo Nokia 8 Sirocco integra un luminoso display curvo edge-to-edge pOLED con risoluzione 2K da 5,5 pollici. Il display è protetto da una soluzione Corning Gorilla Glass 5 3D che garantisce un elevato standard di sicurezza. Cuore pulsante di questo dispositivo un potente processore Qualcomm Snpadragon 835 a cui sono abbinati ben 6GB di memoria RAM LPPDDR 4X e 128GB di storage. Punto di forza del nuovo Nokia 8 Sirocco il suo reparto fotografico realizzato in collaborazione con Carl ZEISS.

L’ottica frontale è un wide angle da 5MP (F/2.0) che permette di scattare ottimi selfie in tutte le condizioni. Posteriormente, spicca una soluzione dual camera composta da un’ottica da 12MP (f/1.75) wide angle ultra-sensitive per scatti perfetti anche con bassa luminosità e da una seconda ottica da 13MP (f/2.6) con zoom 2x.

Galleria di immagini: Nokia 8 Sirocco, le immagini

Nokia 8 Sirocco dispone della modalità “Pro Camera” che permette di gestire manualmente ogni aspetto degli scatti come l’esposizione, il bilanciamento del bianco, l’ISO e tantissimi altri parametri.

Il nuovo smartphone dispone anche di una versione migliorata della funzione “Dual-Sight” che permette di scattare foto e registrare video in split-screen sfruttando contemporaneamente la fotocamera anteriore e quella posteriore. Il “Dual-Sight” nel nuovo Nokia 8 Sirocco permette una nuova modalità Picture-in-Picture e una migliore integrazione con Google Foto oltre ad integrare Google Assistant che permetterà di gestire gli scatti delle foto e la registrazione dei video attraverso semplici comandi vocali.

Grande cura anche nella riproduzione dell’audio per offrire un suono cristallino. Il nuovo Nokia 8 Sirocco dispone, infatti, del Nokia spatial audio che garantisce sempre la massima fedeltà nella riproduzione sonora. Lo smartphone integra anche di tre microfoni che permettono di catturare il minimo sussurro.

Non mancano, ovviamente, tutti quei sensori e supporti immancabili per un prodotto di questa categoria. Nokia 8 Sirocco offre WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (MIMO), Bluetooth 5.0, GPS, 4G LTE e sensore per le impronte digitali. La batteria da 3260mAh dotata di ricarica rapida è in grado di offrire una buona autonomia d’uso. Lo smartphone dispone anche della ricarica wireless con standard Qi.

Completano la dotazione tecnica l’USB type-C e la certificazione IP67. Sul fronte software, la versione del sistema operativo di cui può disporre il nuovo Nokia 8 Sirocco è Android Oreo.

Nokia 8 Sirocco: disponibilità e prezzo (↑)

Disponibile dalla fine del mese di aprile, Nokia 8 Sirocco verrà commercializzato a un prezzo consigliato di 799,99 euro.