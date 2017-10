Di Lorenzo Ermigiotti, 26 ottobre 2017

Nokia Withings Activité Steel è il terzo dispositivo indossabile dell’azienda francese, ora di proprietà Nokia, che rappresenta l’evoluzione dell’Activité Pop. Già disponibile sul mercato italiano, è un activity tracker dal design curato in grado di unire le caratteristiche tipiche di un classico orologio elegante a quelle di un wearable che tenga traccia di tutte le attività fisiche effettuate da chi lo indossa al polso. Proprio per via della perfetta combinazione tra design di qualità e funzionalità avanzate, potrebbe permettere a Nokia di incrementare la sua quota in tale mercato.

Nokia Withings Activité Steel: tutti i dettagli

Nokia Withings Activité Steel: Design (↑)

A guardarlo, Activité Steel non sembra un activity tracker ma un orologio analogico standard realizzato in acciaio inox con un quadrante in vetro svizzero di medie dimensioni. Misura 36,3mm di diametro mentre la cinghia è da 18mm, una dimensione che potrebbe non essere adatta agli uomini con polsi più grandi. Fornito in due diverse colorazioni – nero o bianco – e disponibile in vari cinturini colorati, Nokia sembra aver fatto un gran lavoro in termini di design, che risulta minimalista e molto curato. Questo rappresenta un valore aggiunto per chi cercherà le qualità di un orologio elegante unite a quelle tipiche di un dispositivo in grado di monitorare le attività quotidiane.

Quello in dotazione per il modello di prova è in una morbida gomma siliconata, molto flessibile e comoda da indossare in ogni occasione.

Nokia Withings Activité Steel: Scheda tecnica (↑)

Nokia Activité Steel dispone di un display analogico tondo da 3 pollici dalla risoluzione di 1920 x 1080 pixel, cassa in acciaio inox e quadrante in vetro. Dalle dimensioni di 5 x 5 x 5 cm, sotto la scocca v’è un comparto hardware che consente la registrazione delle attività e il monitoraggio continuo, anche della qualità del sonno.

Activité Steel ha una scocca impermeabile (fino a 50 metri) dunque lo si potrà utilizzare anche in acqua. Integra una batteria, sostituibile esattamente come negli orologi classici, che può funzionare per una durata di 8 mesi. La tecnologia GPS è assente mentre è presente la connettività Bluetooth 4.0 che permette all’orologio di collegarsi al telefono compatibile.

L’orologio non necessita di ricarica perché incorpora una batteria sostituibile della durata di 8 mesi.

Nokia Withings Activité Steel: Software e funzionalità (↑)

Activité Steel è un activity tracker in grado di monitorare le principali attività fisiche e di inviare tutte le informazioni a un iPhone o a un dispositivo Android per visualizzarle più comodamente. In termini di funzionalità, l’orologio non invia le notifiche al telefono ma si focalizza sugli aspetti per cui è stato effettivamente concepito, che sono quelli di monitorare le attività (funge da contapassi, calcola la distanza percorsa, le calorie bruciate), incluso il nuoto, di monitorare la qualità del sonno e il battito cardiaco.

È presente una funzione di sveglia intelligente che, al momento scelto dall’utente, si attiva con una vibrazione invece di emettere un segnale acustico che potrebbe infastidire chi lo indossa e chi gli dorme a fianco.

Come la maggior parte degli activity tracker di qualità, anche Activité Steel possiede un ecosistema software dedicato. L’applicazione da scaricare per abbinare il dispositivo a un telefono Android o iOS è denominata Health Mate e per fruirne è sufficiente scaricarla da Google Play Store o App Store. Installandola e abbinandola all’orologio, è possibile scegliere dallo smartphone quale attività visualizzare e ottenere comodamente informazioni in tempo reale sugli obiettivi quotidiani, sui miglioramenti e sulle calorie bruciate. Health Mate fornisce inoltre dei badge al raggiungimento di un risultato, così da motivare ulteriormente l’utente.

L’applicazione ha diversi partner tra cui Spotify, che consente di poter essere svegliati con la propria canzone preferita, l’ottimo MyFitnessPal che aggiunge all’Activité Steel una funzionalità molto comoda, soprattutto a chi sta seguendo una dieta dimagrante, ovvero il monitoraggio degli alimenti e delle calorie da consumare durante la giornata, e l’arcinoto RunKeeper.

Abbinarlo allo smartphone è semplicissimo: basta fare il pairing premendo un piccolo pulsante a incasso posto sotto il quadrante e il gioco è fatto. Non occorrerà più ripetere l’operazione in seguito.

Nokia Withings Activité Steel: Prezzo (↑)

Nokia Withings Activité Steel è già disponibile nei negozi italiani dove viene venduto al prezzo di 169,95 euro, venti euro in più rispetto alla versione Pop e ben 220 euro in meno rispetto all’Activité, ma su Amazon è possibile trovarlo in offerta nella variante nera.

Nokia Withings Activité Steel: Recensione (↑)

Al di là del gradevolissimo aspetto estetico e della portabilità molto comoda, è possibile giudicare l’Activité Steel più come elemento di un microcosmo che non come dispositivo a sé stante. Questo perché, fatta eccezione per l’indicatore di progresso giornaliero, null’altro di tipicamente smart è visibile o percepibile direttamente dal dispositivo.

Il vero fulcro di tutto è l’app Health Mate di Nokia, la quale non si limita alla mera raccolta delle informazioni provenienti dall’orologio – battito cardiaco preciso, contapassi accurato, monitoraggio del sonno piuttosto fedele – bensì fornisce un quadro di analisi veritiero dello stato di salute di chi lo indossa.

Inoltre fornisce tutta una serie di obbiettivi e di consigli pratici su come migliorare la propria salute e forma fisica in maniera adattiva, ovvero progredendo di pari passo col miglioramento dell’utente. Tutti i dati – la cui accuratezza è data dalla conformità dei parametri conformi alle normative europee dei dispositivi medici e riconosciuti dalla Food and Drug Administration – sono poi condivisibili facilmente con il proprio medico.

Come se non bastasse, a pagamento, è possibile usufruire di un ulteriore programma di monitoraggio e consulenza specializzati, fra cui uno interamente dedicato alla gravidanza.

Fra gli aspetti positivi dell’app c’è anche l’integrazione con lo smartphone e con altri activity tracker e smartwatch di terze parti, tant’è che anche dopo la fine della prova, in assenza dell’Activité Steel, Health Mate ha continuato a prendere alcune informazioni automaticamente dallo smartphone aggiornando i dati di monitoraggio principali.

L’app è inoltre molto chiara nell’utilizzo e nell’interpretazione, progettata com’è appositamente per risultare comprensibile a chiunque.

Nokia Body Cardio (↑)

È però quando si comincia a integrare il microcosmo di Nokia Health Mate con altri dispositivi Nokia che si riesce a trarre il massimo beneficio. A cominciare da Body Cardio, la bilancia intelligente provata congiuntamente al Nokia Withings Activité Steel.

Dotata di Wi-Fi e di un semplice display a LED, Body Cardio potrebbe sembrare una comune moderna bilancia digitale in vetro. Una volta attivata e accoppiata con lo smartphone, e di conseguenza con Health Mate, svela invece un panorama di informazioni utilissime ad approfondire il monitoraggio e l’analisi del proprio stato di salute.

Body Cardio raccoglie infatti dati su peso, indice di massa corporea (IMC), grasso corporeo, massa muscolare, contenuto di acqua nel corpo, corporatura ossea, velocità dell’onda di polso e battito cardiaco, e poi li invia allo smartphone. Inoltre, permette di dare persino uno sguardo alle previsioni del tempo per aiutare a decidere come vestirsi.

Come se non bastasse, può memorizzare fino a 8 diversi profili per tutta la famiglia e offre anche due utilissime modalità (a pagamento) per la fase di gestazione e crescita del neonato: Gravidanza monitora il peso della madre fornendo un tracciato personalizzato, a cui aggiunge i consigli di un’ostetrica per migliorare il benessere durante la gestazione; Baby consente di controllare il peso e monitorare la crescita del bambino semplicemente salendo sulla bilancia col neonato in braccio.

Prezzo: 179,95 euro

Al fine di garantire la massima precisione nella misurazione dei parametri individuali, e anche per fornire un’ulteriore modalità dedicata alla salute del cuore (a pagamento), fa parte della suite Nokia e della prova effettuata, anche il BPM+, il misuratore della pressione sanguigna, anch’esso collegabile allo smartphone.

Il BPM+ fornisce misurazioni accurate della pressione e le trasmette a Nokia Health con la medesima semplicità e immediatezza degli altri prodotti della suite Nokia Health, e può risultare molto utile anche alle donne in gravidanza anche per identificare patologie come la preeclampsia.

Prezzo: 129,95 euro

Nokia Thermo (↑)

Sempre parte delle prove fatte sulla suite Nokia rivolta alla salute c’è anche Thermo, il primo termometro ad arteria temporale, ovvero in grado di misurare accuratamente la temperatura corporea facendo scorrere lo strumento sulla fronte senza alcun contatto con la pelle. Ciò è reso possibile dalla tecnologia HotSpot Sensor che sfrutta 16 sensori a infrarossi capaci di raccogliere oltre 4.000 misurazioni per trovare il punto più caldo.

Anche in questo caso, Thermo sincronizza automaticamente via Wi-Fi i tracciati registrati con lo smartphone, ma in questo caso utilizza l’app Nokia Thermo, che poi condivide i dati con Health Mate.

Prezzo: 99,95 euro