I notebook, o computer portatili, sono una tipologia di PC che possono essere comodamente trasportati a mano.

Sono caratterizzati da dimensioni contenute, leggerezza e la possibilità raggruppare di tutte le componenti hardware in un unico blocco.

Nell’alveo dei portatili si possono rintracciare diverse tipologie. Oltre ai classici notebook e ai notebook di grandi dimensioni, che presentano la grandezza di una valigia media e sono impiegati prettamente per scopi industriali, si trovano modelli di piccola fattura quali i laptop, che si prestano a essere utilizzati poggiati sulle ginocchia in posizione seduta. Anche i tablet PC e i palmari fanno parte di questa categoria. Da alcuni anni è nata inoltre la categoria dei convertibili, via di mezzo tra il tablet e il notebook che in questa natura ibrida ha trovato un nuovo form factor di grande successo sul mercato.

Varie sono le tipologie di computer portatili che si sono affermate nel corso dei decenni. In linea generale, considerando computer portatili prodotti nello stesso periodo, minore ingombro del computer corrisponde a funzionalità e prestazioni del computer più limitate.

Il primo concept di notebook nasce già nel 1968, a opera dell’informatico Alan Kay, il quale denomina questa idea Dynabook.

Bisognerà attendere fino al 1973 per assistere alla prima presentazione pubblica di un portatile da parte dell’IBM e fino al 1975 per il primo modello lanciato sul mercato: l’IBM 5100.

L’avanzamento tecnologico e la diffusione dei PC equipaggiati con CPU a 8-bit, la produzione dei notebook subì una notevole spinta propulsiva.

Fra i modelli memorabili si ricordano l’Osborne 1, il quale detiene il titolo di primo computer portatile di massa della storia, e l’Epson HX-20.

Il primo a presentare la caratteristica chiusura a sportello fu il Dulmont Magnum, lanciato sul mercato australiano nei primi anni Ottanta e nel resto del mondo a partire dal 1984.

Oggi fra i primi produttori di notebook figurano marchi quali Lenovo, HP, Dell, Acer e Asus.