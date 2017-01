Di Cristiano Ghidotti, 5 gennaio 2017

Non è solo un dispositivo per lo streaming dei contenuti multimediali, né esclusivamente una console dedicata al gaming. La nuova generazione di NVIDIA Shield TV è stata presentata in occasione dell’evento Consumer Electronics Show 2017 di Las Vegas e porta con sé un gran numero di migliorie rispetto al modello precedente, oltre che alcune funzionalità del tutto inedite.

Specifiche tecniche

Il set-top box è equipaggiato con un processore NVIDIA Tegra X1 affiancato da una GPU a 256-core e 3 GB di RAM. Una potenza di calcolo più che sufficiente per gestire pressoché qualsiasi applicazione. L’output video può avvenire a risoluzione 4K con supporto alla modalità HDR e framerate pari a 60 fps e non manca la possibilità di gestire tutti i formati multimediali in circolazione. Restando in tema di comparto sonoro, Shield TV è pronta per le tecnologia Dolby Atmos e DTS-X e riproduce segnale 24 bit/192 kHz. La memoria interna è da 16 GB e può essere estesa collegando un drive tramite una delle due porte USB 3.0 (Type A).

Per quanto riguarda la connettività sono presenti a bordo il modulo WiFi 802.11ac dual band, Bluetooth 4.1, Gigabit Ethernet, slot HDMI 2.0b con HDCP 2.2 e supporto CEC. Il tutto in dimensioni pari a 259x159x9,8 mm, con un peso di 250 grammi. Disponibile anche la versione Pro con memoria interna da 500 GB e Plex Media Server integrato, per semplificare la condivisione dei contenuti multimediali in ambito domestico con tutta la famiglia.

Streaming e gaming

Il sistema operativo alla base del set-top box è ancora una volta Android TV, basato al lancio sulla tecnologia di Android 7.0 Nougat. Questo significa che è garantito il supporto nativo alla tecnologia Chromecast built-in dedicata il mirroring dei contenuti da altri dispositivi come smartphone e tablet, ma le funzionalità di NVIDIA Shield TV non si fermano qui.

È possibile contare su tutte le applicazioni ufficiali dei principali servizi di streaming, compresi Netflix, Amazon Video, YouTube, Google Play Music, Spotify ecc. Per quanto riguarda invece i videogiochi, trovano posto la piattaforma GeForce NOW dedicata al cloud gaming, GameStream che sfrutta la potenza delle schede grafiche GeForce GTX per trasmettere giochi da PC a Shield e NVIDIA Share per registrare e condividere le sessioni di gameplay.

Smart home

Shield TV è il primo set-top box basato sulla piattaforma Android TV a integrare in via ufficiale l’intelligenza artificiale dell’Assistente Google. È possibile interagirvi mediante semplici comandi vocali (tramite l’ormai ben nota keyword “Ok Google”), a patto di acquistare separatamente l’accessorio Spot.

Si tratta a tutti gli effetti di un microfono connesso e costantemente in ascolto, in grado di interpretare la voce degli utenti e attivare così le più classiche funzionalità legate all’ambito smart home: dalla regolazione della temperatura tramite la gestione dei termostati Nest alla riproduzione della musica in streaming dagli altoparlanti wireless sparsi per l’abitazione, senza dimenticare gli impianti di sorveglianza ed elettrodomestici di vario tipo.

Prezzo e disponibilità

I pre-ordini per la nuova versione di NVIDIA Shield TV hanno preso il via nel momento stesso dell’annuncio al CES 2017, con la commercializzazione fissata per fine gennaio negli Stati Uniti, in Canada e in alcuni paesi europei. Per quanto riguarda i prezzi, la versione standard costa 199,99 dollari e nel bundle sono compresi, oltre al set-top box, anche il telecomando, il controller per il gaming e l’alimentatore. La variante Pro con 500 GB di storage costa invece 299,99 dollari. È possibile acquistare separatamente un secondo controller a 59,99 dollari oppure lo stand per mantenere il dispositivo in verticale a 29,99 dollari. Il telecomando costa 49,99 dollari, così come il microfono Spot.