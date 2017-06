Di Luca Colantuoni, 21 giugno 2017

Nei suoi quattro anni di storia, OnePlus ha sempre realizzato smartphone con caratteristiche di fascia alta, venduti ad un prezzo nettamente inferiore rispetto a quello dei suoi diretti concorrenti. Il nuovo OnePlus 5, presentato il 20 giugno 2017, conferma la strategia del produttore cinese, ovvero offrire un dispositivo avanzato con tutte le moderne tecnologie, tra cui una doppia fotocamera posteriore, senza obbligare gli utenti ad un esborso eccessivo.

OnePlus 5: tutti i dettagli

Il design dei precedenti modelli era abbastanza originale. Il OnePlus 5 sembra invece un iPhone 7 Plus con Android. Il modulo fotografico, il flash LED e le linee per le antenne sono nella stessa posizione. OnePlus ha tuttavia curato nei minimi dettagli altri aspetti dello smartphone. Il OnePlus 5 possiede un telaio in alluminio aerospaziale che ha permesso di ridurre lo spessore (7,25 millimetri) e il peso (153 grammi), il lettore di impronte digitali è rivestito in ceramica e le lenti della fotocamera posteriore sono protette da un vetro zaffiro. Utile la possibilità di invertire e disattivare i pulsanti capacitivi Indietro e Recenti ai lati del pulsante Home, sostituendoli con pulsanti on-screen. Due i colori disponibili al lancio: Midnight Black e Slate Gray.

Dual Camera (↑)

Il sistema Dual Camera è sicuramente la caratteristica più interessante. Il produttore cinese ha scelto una fotocamera principale con sensore Sony IMX 398 da 16 megapixel, obiettivo grandangolare con apertura f/1.7, stabilizzazione elettronica delle immagini e autofocus a rilevamento di contrasto. La fotocamera secondaria possiede invece un sensore Sony IMX 350 da 20 megapixel, teleobiettivo con apertura f/2.6 e autofocus a rilevamento di fase.

Grazie allo zoom 2x e alla modalità ritratto che simula l’effetto bokeh delle DSLR è possibile mettere a fuoco il soggetto in primo piano. L’utente può utilizzare la funzione Smart Capture che sceglie automaticamente i migliori parametri di scatto, mentre i più esperti possono sfruttare la modalità Pro e impostare manualmente la sensibilità ISO, la velocità dell’otturatore, il bilanciamento del bianco e altro, salvando eventualmente le foto in formato RAW.

La fotocamera frontale ha una risoluzione di 16 megapixel (sensore Sony IMX 371) con apertura f/2.0 e stabilizzazione elettronica delle immagini.

Galleria di immagini: OnePlus 5, le immagini dello smartphone

Scheda tecnica (↑)

Il OnePlus 5 possiede uno schermo Optic AMOLED da 5,5 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel, 401 ppi), protetto dal Gorilla Glass 5. Per evitare un eccessivo incremento dei costi e quindi del prezzo finale, OnePlus ha deliberatamente scartato pannelli curvi con risoluzione Quad HD. La dotazione hardware comprende un processore octa core Snapdragon 835 a 2,45 GHz, 6 o 8 GB di RAM LPDDR4x e 64/128 GB di memoria flash UFS 2.1. Non è presente lo slot microSD, ma ci sono due slot per nano SIM. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11a/b/g/n/ac 2×2 MIMO, Bluetooth 5.0, GPS, NFC e LTE/LTE-A Cat. 12/13 (600/150 Mbps). Lo smartphone supporta 34 bande di rete, quindi può essere utilizzato in tutto il mondo.

Il OnePlus 5 integra una batteria da 3.300 mAh (non removibile) compatibile con la tecnologia di ricarica proprietaria Dash Charge. Il produttore cinese afferma che l’autonomia è stata incrementata del 20% rispetto al precedente OnePlus 3T. Sono sufficienti 30 minuti di carica per avere un giorno di autonomia. Nella parte inferiore dello smartphone sono presenti l’altoparlante, la porta USB Type-C e il jack audio da 3,5 millimetri.

Il sistema operativo installato è Oxygen OS 4.5 basato su Android 7.1.1 Nougat. OnePlus ha aggiunto diverse funzionalità esclusive. La modalità Lettura trasforma lo smartphone in un ebook reader, attivando uno schermo in scala di grigi. La luminosità viene regolata in automatico e la luce blu viene filtrata per non affaticare gli occhi. La modalità giochi DND (Do Not Disturb) evita distrazioni durante il gioco, disattivando le notifiche e i pulsanti. Secure Box consente invece di conservare i file personali (documenti, foto e video) in un archivio cifrato e protetto da un PIN a sei cifre o dall’impronta digitale.

Il nuovo OnePlus 5 sarà in vendita dal 27 giugno 2017. È possibile ricevere lo smartphone in anticipo, digitando il passcode “Clearer Photos” nella pagina Early Drop del sito ufficiale. Il numero di unità è limitato, quindi gli utenti interessati devono affrettarsi. Il prezzo del modello con 6 GB di RAM e 64 GB di storage (colore Slate Gray) è 499 euro, mentre il modello con 8 GB di RAM e 128 GB di storage (colore Midnight Black) è 559 euro.