Di Cristiano Ghidotti, 1 febbraio 2018

Una videocamera professionale, in grado di acquisire filmati a risoluzione Ultra HD passando con disinvoltura da inquadrature di ampio respiro a uno zoom spinto così da poter catturare ogni minimo dettaglio della scena anche dalla lunga distanza: Panasonic HC-X1E fa inoltre uso di un’ottica appositamente realizzata da Leica e di un sistema dedicato alla stabilizzazione che torna utile in occasione di riprese effettuate a mano libera. Una soluzione versatile, dunque, indirizzata ai videomaker che necessitano di prestazioni avanzate in un design compatto.

Panasonic HC-X1E: tutti i dettagli

Scheda tecnica (↑)

Il cuore pulsante della videocamera è costituito dal sensore MOS da un pollice (circa 9,46 megapixel a 4K 24p e 8,79 megapixel in UHD, FHD) a elevata sensibilità che lavora in accoppiata con l’ottica Leica Dicomar 4K di ultima generazione per gestire in modo ottimale la profondità di campo e la qualità delle immagini acquisite, anche nelle situazioni di scarsa luminosità ambientale. In notturna non manca poi la possibilità di attivare la modalità infrarossi così da registrare anche nel buio più completo.

L’escursione focale passa da 24 mm (equivalente nel formato 35 mm) a uno zoom ottico 20x (si può arrivare fino a 30x con funzionalità Intelligent Zoom attiva), mentre l’apertura varia da f/2.8 a f/4.5. Il camcorder utilizza inoltre il sistema 4-Drive messo a punto per azionare ciascuno dei quattro gruppi di lenti. Il monitoraggio delle registrazioni può essere effettuato attraverso il display LCD estraibile e inclinabile con diagonale da 8,88 cm (risoluzione 1.152 pixel) oppure attraverso il mirino OLED da 0,99 cm (risoluzione 1.769.000 pixel). Panasonic offre infine in download gratuito, per chi lo desidera, l’applicazione AG ROP per iPad utile al controllo remoto dei parametri, in modalità wireless, direttamente dal touchscreen del tablet.

Come già detto, si arriva alla risoluzione 4096×2160 pixel con un framerate pari a 24 fps, mentre se si intende registrare filmati da riprodurre poi in slow motion o con una maggiore fluidità è possibile scegliere il formato Full HD (1920×1080 pixel) salendo in questo modo fino a 50 fps. Per quanto riguarda l’autofocus l’unità Micro-Drive assicura la messa a fuoco di oggetti e soggetti anche in rapido movimento (si pensi ad esempio allo sport) e la stabilizzazione delle immagini è affidata al sistema O.I.S. ibrido (ottico ed elettronico) a cinque assi per annullare le vibrazioni involontarie e gli inevitabili tremolii trasmessi all’apparecchio quando non si utilizza un cavalletto. Il salvataggio dei file avviene su schede SD (sono due gli slot presenti) nei formati MOV, MP4 oppure AVCHD, mentre sul retro trova posto l’uscita video HMDI per la connessione diretta a televisori o display.

Per controllare ogni singolo parametro in fase di ripresa e agire sulle impostazioni della videocamera è possibile far ricorso a un set completo di controlli che comprendono una tripla ghiera manuale (per zoom, messa a fuoco e apertura) e un filtro ND a cui ricorrere nelle situazioni in cui l’illuminazione dell’ambiente è eccessiva. Il tutto con un design piuttosto compatto che favorisce l’utilizzo del dispositivo a mano libera: le dimensioni sono pari a 346x173x195 mm, mentre il peso si attesta a circa 2 Kg.

Trattandosi di una videocamera indirizzata prevalentemente a un impiego in ambito professionale, richiede un investimento non trascurabile in fase di acquisto: è proposta in vendita sugli store online al prezzo di 3.099 euro. Chi lo desidera può poi comprare separatamente gli accessori ufficiali messi a disposizione da Panasonic per la HC-X1E, scegliendo tra un set di batterie aggiuntive, caricabatterie, luci, microfoni e moduli LAN wireless.