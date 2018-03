Di Cristiano Ghidotti, 7 gennaio 2015

Panasonic WX870 è una videocamera Full HD equipaggiata con un sensore BSI retroilluminato da 6,03 megapixel, zoom ottico 20x con funzionalità Intelligent Zoom, sistema HYBRID O.I.S.+ per la stabilizzazione delle riprese, Level Shot per il corretto allineamento dell’inquadratura, effetti Miniature Effect, Silent Movie, 8mm Movie e Time Lapse Rec, slot per la lettura di schede SD, registrazione in formato AVCHD, supporto al sorround 5.1, display LCD da 3 pollici, uscita video HDMI, porta USB 2.0, modulo WiFi, NFC, batteria sostituibile da 1.940 mAh e microfono stereo. Le dimensioni sono 65x73x139 mm, il peso è 353 grammi.