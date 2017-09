Di Filippo Vendrame, 25 settembre 2017

Parrot Mambo FPV è un nuovo minidrone dell’azienda francese pensato per portare ad un livello superiore l’esperienza di divertimento attraverso l’utilizzo di questi droni di piccole dimensioni. I minidroni sono, come fa ben intuire il nome, droni di dimensioni molto compatte, pensati prevalentemente per l’utilizzo ludico e non per fini professionali. Prodotti, dunque, più flessibili e pensati anche per una platea più ampia che vuole avvicinarsi al mondo dei droni e non vuole spendere cifre importanti. I minidroni, infatti, presentano costi d’accesso molto più contenuti rispetto ad un drone tradizionale.

Tuttavia, Parrot con il suo nuovo Parrot Mambo FPV ha saputo esaltare questa categoria offrendo un prodotto innovativo e sicuramente diverte da utilizzare. Il segreto è nella sigla “FPV” che sta per “First Personal View”. Il nuovo Parrot Mambo FPV, infatti, può essere guidato in prima persona grazie ad uno speciale visore incluso nella dotazione di serie. Visore che permette di pilotare il minidrone come se ci si trovasse al suo interno.

Parrot Mambo FPV: recensione e prezzo

Parrot Mambo FPV: design (↑)

Dal punto di vista estetico, il nuovo Parrot Mambo FPV non si discosta molto dal Parrot Mambo originale. Piccolo e leggero, il nuovo minidrone dell’azienda francese offre un design molto snello. Questo piccolo quadricottero può essere, infatti, tenuto tranquillamente su di una mano senza grossi problemi. La sua colorazione bianca e nera offre un look moderno che è esaltato dagli “occhi” verde fluo che, posti davanti, fanno sembrare il minidrone un piccolo animale pronto a scattare agilmente tra gli ostacoli.

Esteticamente, dunque, il Parrot Mambo FPV strizza l’occhio soprattutto ai ragazzi che vogliono un prodotto che non solo sia funzionale ma anche bello esteticamente.

Il minidrone della Parrot è dotato anche di 4 proteggi eliche che garantiscono una maggiore sicurezza, anche in caso di urto con ostacoli.

Parrot Mambo FPV: scheda tecnica (↑)

Il Parrot Mambo FPV è essenzialmente un’evoluzione del Parrot Mambo. Dunque, trattasi di un minidrone originariamente pensato per gli ambienti indoor o i piccoli giardini e per essere controllato mediante un ‘app ed uno smartphone Android o iOS. Il collegamento tra smartphone e minidrone avviene mendiate una connessione WiFi e questo permette un raggio d’azione effettivo di una ventina di metri.

Ma, l’azienda francese con poche e sapienti modifiche ha saputo rendere molto più divertente il drone. Grazie all’utilizzo di una videocamera FPV, di un visore e di un nuovo controller, l’esperienza di volo è diventata molto più entusiasmante.

La nuova videocamera HD dispone di un’angolo di visione di 120 gradi ed integra uno slot per le memorie microSD. Infatti, oltre a permettere di vedere in diretta come si sta muovendo il drone, la videocamera consente di registrare video HD da condividere con gli amici.

Il visore, invece, si chiama Parrot Cockpitglasses 2 e funziona come i visori per la realtà virtuale di molti smartphone. Il visore della Parrot, infatti, necessità dell’inserimento di uno smartphone con l’app di gestione del drone attiva (FreeFlight Mini). Il visore supporta smartphone con display sino a 6 pollici di diagonale.

Oltre a vedere le immagini trasmettere dal drone in diretta, il visore permetterà ai piloti di visualizzare alcune altre informazioni di volo come l’autonomia, la distanza e tanto altro ancora.

Infine, il nuovo controller Parrot Flypad rende la gestione del minidrone più precisa. Inoltre, garantisce un aumento del raggio d’azione sino a 100 metri.

Grazie al drone, al visore ed al nuovo controller, sfrecciare in casa o in giardino sarà ancora più divertente. L’autonomia, grazie alla nuova batteria, sarà di 10 minuti di volo, più che sufficienti per divertirsi.

Parrot ha pensato di offrire alcune modalità di volo per consentire ai piloti di divertirsi, anche se si è poco abili. Nello specifico, Parrot Mambo FPV offre tre modalità di volo:

Easy : modalità pensata per i principianti in cui il minidrone gestirà tutto da solo

: modalità pensata per i principianti in cui il minidrone gestirà tutto da solo Drift : la stabilizzazione orizzontale è disabilitata ed i piloti potranno cimentarsi in acrobazie mozzafiato

: la stabilizzazione orizzontale è disabilitata ed i piloti potranno cimentarsi in acrobazie mozzafiato Racing: i piloti avranno il pieno controllo del drone

Parrot Mambo FPV: disponibilità e prezzo (↑)

Parrot Mambo FPV sarà disponibile a fine settembre online (In offerta su Amazon a -0 euro) e nei negozi al prezzo consigliato di 179,90 euro.