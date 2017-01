Di Cristiano Ghidotti, 9 gennaio 2017

Correva l’anno 1937, quando Edwin H. Land ebbe l’intuizione di fondare la Polaroid Corporation, azienda destinata a lasciare un solco indelebile nel mondo della fotografia. Per celebrare gli 80 anni dalla nascita del gruppo, la società ha scelto il CES 2017 di Las Vegas per annunciare l’arrivo di Polaroid Pop.

Polaroid Pop: specifiche tecniche

Si tratta di una fotocamera istantanea, basata sul concept che ha reso il brand popolare in tutto il pianeta. Stampa come da tradizione su pellicole 4×3″ (3,5×4,25″ se si considera anche il bordo bianco), grazie alla tecnologia ZINK Zero Ink Printing integrata, la stessa presente nella piccola stampante Polaroid Zip.

Un dispositivo di ispirazione classica, dunque, ma equipaggiato con un comparto hardware moderno, come dimostra la presenza di un display LCD da 3,97 pollici touchscreen che mostra gli scatti effettuati e permette di navigare tra i menu. Sul retro trova posto il sensore CMOS da 20 megapixel affiancato da un flash dual LED per immortalare i soggetti anche nelle condizioni di illuminazione più difficili. Non mancano poi un sistema dedicato alla stabilizzazione delle immagini e la registrazione video in formato Full HD (1920×1080 pixel). I file vengono salvati su una scheda microSD dalla capienza massima pari a 128 GB.

Grazie alla presenza dei moduli WiFi e Bluetooth, la fotocamera è in grado di comunicare in modalità wireless con qualsiasi smartphone basato su Android o iOS, mediante un’applicazione ufficiale distribuita in download gratuito. Questo permette di trasformare Polaroid Pop in una sorta di stampante portatile, consentendo agli utenti di dar vita ai loro scatti, eventualmente ricorrendo ad una fase di post-produzione attraverso la quale aggiungere sticker, effetti, filtri creativi e agendo su parametri come saturazione, contrasto, luminosità ecc. Restando in tema di ritocco, è possibile scegliere fra tre diversi stili direttamente sul display del dispositivo: bianco e nero, colore o seppia. Gli amanti dei selfie possono inoltre contare sullo scatto con conto alla rovescia.

Il design

Come già detto, Polaroid Pop rappresenta un punto di incontro fra la tradizione e l’approccio più moderno alla fotografia, fatto di istantaneità, interazione con i dispositivi mobile e libertà per tutto ciò che concerne la fase creativa. Il design sintetizza al meglio questo approccio. La fase di progettazione è stata curata in partnership con Ammunition, studio già al lavoro anche sulla stampante Polaroid Zip oltre che sull’action cam Polaroid Cube e sull’instant camera Polaroid Snap. Il corpo è caratterizzato dalla colorazione Jet Black e dalla presenza di una fascia monocromatica nella parte inferiore. Nell’angolo in basso a destra si trova il pulsante rosso di scatto, che semplifica in modo estremo il processo di acquisizione delle immagini.

ZINK Zero Ink Printing

La tecnologia Zero Ink Printing sviluppata da ZINK, la stessa impiegata nella stampante mobile Polaroid Zip, utilizza il calore per attivare e colorare i cristalli ciano, giallo e magenta presenti nelle pellicole. Il risultato è un’immagine di qualità elevata, resistente nel tempo e a prova di macchia, senza richiedere l’impiego di cartucce, toner o altri elementi esterni. In altre parole, l’inchiostro è già incluso nella lastra. Una singola stampa richiede meno di un minuto per essere completata e, grazie alla presenza sul retro di una superficie adesiva, può essere utilizzata come sticker.

Prezzo e disponibilità

C+A Global, azienda che detiene i diritti per la commercializzazione del brand a livello globale, ha annunciato al Consumer Electronics Show di Las Vegas che Polaroid Pop arriverà sul mercato nel corso del Q4 2017. Per quanto riguarda il prezzo, al momento dell’annuncio non sono state fornite indicazioni ufficiali, anche se alcuni rumor parlano di circa 200 dollari al lancio. Sconosciuto anche l’esborso economico necessario per l’acquisto delle pellicole originali.