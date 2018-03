Amazon – denominazione completa Amazon.com, Inc, è un’azienda americana specializzata nel commercio elettronico. La sede si trova negli USA, a Seattle.

Viene fondata nel 1994 da Jeff Bezos con il nome di Cadabra.com e lanciata l’anno successivo. Inizialmente concentra la sua attività sul commercio legato all’editoria, configurandosi come una vastissima libreria online e vendendo i suoi prodotti esclusivamente all’interno del territorio nazionale.

Ben presto, sulla cresta dell’onda della bolla speculativa che stava investendo le cosiddette aziende dot-com, estende la sua offerta commerciale ad altri prodotti. Nei suoi scaffali virtuali attualmente è possibile trovare DVD, CD musicali, elettronica di consumo, software, videogiochi, abbigliamento, mobili, giocattoli, prodotti alimentari e non solo.

Il raggio d’azione delle sue vendite si è esteso oltre i confini statunitensi, espandendosi in un primo momento in Canada e sbarcando poi in Europa e nel resto del mondo, grazie a una rete di siti dedicati e a un sistema di spedizione attivo su scala planetaria.

Lo scoppio della bolla speculativa causò un periodo di destabilizzazione per Amazon: si temette il peggio per l’azienda e per il suo modello di business. Tuttavia, nel 2003, Amazon riuscì per la prima volta a raggiungere un guadagno su base annua e a gettare le basi per una crescita costante e regolare.

Amazon ha consolidato la sua presenza sul web attraverso l’acquisto e l’assorbimento di altre aziende e, al momento, è proprietaria di Alexa Internet, A9.com, Internet Movie Database e Twitch.tv. Possiede, inoltre, una divisione denominata Amazon Studios, la quale si occupa dello sviluppo di film, serie TV e fumetti.

Nel 2009 lancia il lettore di e-book Amazon Kindle, inizialmente disponibile solo negli USA e commercializzato in Italia a partire dal 2011. Doveva essere nelle intenzioni di Bezos “l’iPad dei libri” e per molti versi lo è stato: ha sdoganato l’idea dell’e-book organizzando le proprie produzioni in un apposito marketplace e portando l’ecosistema tanto sui reader proprietari quanto su smartphone e desktop.

Il 40% delle vendite del sito avviene attraverso i rivenditori affiliati, denominati Associate. Si tratta essenzialmente di venditori indipendenti che incassano una commissione per indirizzare gli utenti verso Amazon.com inserendo link nei loro siti. L’affiliato riceve una somma stabilita per ogni vendita conclusa.

Nel tempo Amazon ha ampliato fortemente l’estensione del proprio business: leader nel mondo del cloud computing, produttore dei tablet Kindle Fire, astro emergente del mondo dello streaming tramite Amazon Prime Video. Protagonista indiscusso nel mondo dell’editoria libraria, Amazon è oggi una multinazionale che, peraltro, sta da tempo investendo fortemente anche sul mercato italiano.