ASUSTeK Computer Inc, o più semplicemente ASUS, è un’azienda piuttosto giovane rispetto altri attori del settore hi-tech: è stata infatti fondata nel 1989 a Taiwan ed oggi ha sede a Taipei.

In pochi anni ASUS è diventata leader nella produzione di schede madri, schede video, lettori ottici, palmari, portatili, telefonini, computer, sistemi di raffreddamento per computer e altri accessori legati al mondo dell’informatica in particolare.

Ancora più recente è l’ingresso di ASUS nei settori merceologici trend di questi anni: è solo del 2003 l’entrata in campo per quanto riguarda la telefonia mobile e del 2005 quella relativa alla produzione di televisori a cristalli liquidi.

Dal 2006 ASUS è partner Microsoft per cercare di portare in produzione il progetto Microsoft Origami da cui nasce il primo Ultra Mobile PC (UMPC): R2H, con GPS integrato e lettore biometrico.

Da questo nasce un nuovo filone produttivo che fa di ASUS leader nella produzione e commercializzazione dei cosiddetti ibridi ultra sottili, con alcuni modelli low cost ma dalle prestazioni top di gamma.

Sempre negli ibridi legati al mondo della telefonia ASUS si è ritagliata una fetta di mercato considerevole: nel 2011 viene lanciato il primo PadFone, device ibrido fra smartphone e tablet, che ha riscosso un discreto successo tanto che il progetto è proseguito nel tempo e la serie si è arricchita notevolmente negli anni.

Altro prodotto di successo è quello relativo agli smartphone della serie ZenFone, principalmente basati sul sistema operativo mobile Android.

