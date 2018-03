La Canon è un’azienda con sede a Tōkyō. Si tratta di una delle maggior produttrici su scala mondiale di fotocamere digitali, videocamere, fotocopiatrici e stampanti.

Il suo nome deriva da una delle principali figure buddhiste, Kannon, il bodhisattva della grande compassione, il quale era raffigurato nel logo originale dell’azienda.

La Canon viene fondata nel 1934 e inaugura la sua attività con la produzione del prototipo Kwanon, prima macchina fotografica da 35 mm con otturatore sul piano focale prodotta in Giappone, e sviluppando fotocamere indirette a raggi X.

Inizialmente, non avendo la possibilità di produrre autonomamente le proprie componenti, impiega nel processo produttivo lenti manifatturate dalla compagnia che in seguito sarebbe divenuta uno dei suoi principali rivali: la Nikon.

Negli anni ’70 estende la sua competenza nel settore delle copiatrici: al lancio della prima copiatrice a carta comune segue, nel decennio successivo, lo sviluppo di stampanti laser e della tipologia Bubble Jet.

L’attività della Canon al di fuori del territorio nazionale ha inizio nel 1968, con lo stabilimento di una sede distaccata a New York, la quale fornirà il trampolino di lancio per l’espansione verso l’Europa, il continente americano e il resto dell’Asia.

La capacità di mettersi in gioco e remare controcorrente ha rappresentato la carta vincente dell’azienda: spesso le innovazioni introdotte dalla Canon sono state in un primo momento rigettate dagli esperti del settore ma poi adottate persino dalla concorrenza, in quanto vantaggiose. L’impiego nelle proprie macchine reflex dei sensori CMOS, ad esempio, venne prima criticato e poi integrato dalla concorrenza.

Un’altra importante innovazione sperimentale avanzata dal produttore giapponese è rappresentata dalla sostituzione della baionetta di connessione tra obiettivo e corpo reflex, tradizionalmente di tipo meccanico o elettromeccanico, con una interamente elettronica.

Pioniera nella commercializzazione delle fotocamere digitali, lancia sul mercato il primo modello fin dal 1984. Nei primi ani duemila presenta l’economica Canon EOS 300D, prima reflex accessibile a un bacino di utenza non professionale, serie oggi arrivata alla Canon EOS 1300D.