La Fujifilm, nome completo Fujifilm Holdings Corporation, nota comunemente come Fuji, è un’azienda giapponese specializzata nel settore della fotografia. Si occupa della produzione di fotocamere digitali e a pellicola, sia per uso professionale che semi-professionale, nonché di strumenti per la stampa. Fra i suoi prodotti figurano anche pellicole negative, diapositive, autosviluppanti Instax e prodotti per lo sviluppo fotografico.

Viene fondata nel Gennaio del 1984 a Minato, in Giappone, mediante l’acquisizione della Dainippon Celluloid Co. e avvia la sua produzione il mese successivo, presso la fabbrica di Ashigara.

L’obiettivo iniziale della Fujifilm era dominare il mercato fotografico nazionale, nel quale si stava assistendo alla nascita di numerose aziende quali Nikon e Canon.

La prima fotocamera lanciata sul mercato è il modello Fujica Six IA.

Azienda incline alla sperimentazione, la Fujifilm si impegna per migliorare la tecnologia fotografica dell’epoca e implementa diverse innovazione sui suoi prodotti, come l’attacco baionetta Fujica-X con tiraggio di 43.5 mm.

Nel 1982 la Fujifilm, con la commercializzazione della Fujicolor QuickSnap, si configura come la prima azienda al mondo a produrre una macchina fotografica usa e getta e, nello stesso anno, lancia il Minilab, un innovativo sistema di stampa e sviluppo fotografico per i laboratori specializzati.

Dal 2000, con l’immissione sul mercato della serie S, la Fujifilm entra a pieno titolo fra i più grandi produttori di fotocamere digitali.

Il modello di maggior successo fu la S5000, commercializzata nel 2003, dotata del sensore Super CCD HR.

L’azienda nipponica rivoluziona il mondo della fotografia presentando l’innovativo sistema Fujifilm 3D Real Image System, il primo sistema al mondo in grado di scattare e riprodurre direttamente una foto in 3D senza la necessità di elaborazione al digitale. Nel 2010 lancia la FinePix REAL 3D WR, fotocamera digitale per lo scatto di foto in 3D.

Gli obiettivi Fujifilm non si configurano come prodotti di elevatissima qualità, al punto di essere spesso impiegate nelle riprese cinematografiche o per catturare immagini HD di lanci spaziali da parte della CNN e dei canali scientifici.