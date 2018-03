Garmin è un’azienda svizzera fondata nel 1989 da Gary Burrell, Min Kao, David Casey e Paul Shumaker.

La sede è a Sciaffusa: l’azienda nacque con lo scopo di produrre e sviluppare tecnologie per l’aviazione civile e militare e dispositivi GPS anche consumer. Nonostante origini e sede europee, le filiali operative principali si trovano in Kansas (USA) e a Taiwan, in Asia.

L’azienda vanta anche una breve ma significativa esperienza nel mondo dei cellulari con la serie Nuvifone, telefoni che facevano anche da navigatore satellitare, nel 2010 la produzione è però terminata a soli due anni dalla nascita.

Attualmente la produzione più significativa che differenzia Garmin dagli altri vendor è quella relativa ai dispositivi indossabili per gli amanti dello sport, basti pensare alla serie di orologi Forerunner per chi corre o al neonato Quatix per gli amanti della nautica.

Non solo: Garmin si fa apprezzare per le ottime prestazioni della serie VIRB, action cam di livello assoluto, adatte a qualsiasi tipo di sport.

Novità, approfondimenti e recensioni su tutti i prodotti Garmin, consigli utili per gli amanti dello sport: le caratteristiche e i prezzi di tutte le serie.