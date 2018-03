Huawei, nome esteso Huawei Technologies Co. Ltd., è un’azienda cinese piuttosto giovane, fondata nel 1987 da Ren Zhengfei, il cui core business è legato alla produzione e commercializzazione di prodotti e sistemi legati soprattutto alla telefonia mobile.

L’ottimo rapporto qualità/prezzo che caratterizza i device Huawei ha fatto sì che, a oggi, siano impiegati da circa un terzo della della popolazione mondiale.

L’azienda ha oggi 40 centri specializzati di varia natura: fra questi, molto importanti sono gli uffici presenti in Italia a Roma e Milano (dal 2004), tramite i quali Huawei ha partecipato alla realizzazione della rete HSDPA e HSUPA di Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia per conto di Telecom Italia.

Sempre in Italia è al momento coinvolta nella fase operativa di alcuni importanti progetti quali quello dello sviluppo della tecnologia FTTC (Fiber to the Cabinet) e FTTH (Fiber to the Home), il miglioramento delle reti fisse di accesso e trasporto degli operatori clienti dei principali vendor.

Il vero boom per l’azienda cinese è però piuttosto recente ed è legato al mondo degli smartphone, in particolare al successo che nel 2013 riscosse l’Ascend P6 (allora il device più sottile mai lanciato sul mercato), con successo bissato l’anno successivo grazie ad un top di gamma come l’Ascend P7 e altri device della serie Ascend: il Mate 7 con connettività Lte, octa-core e lettore delle impronte digitali, e il G7.

Il solco è tracciato e nel 2015, all’IFA, Huawei presenta un nuovo smartphone Android di fascia alta: il Mate S, col quale si colloca nella fascia top di questo particolare mercato. Per numero di vendite di device Android, Huawei è seconda solo alla Samsung in 5 dei principali mercati europei (dati 2015).

