Lenovo Group Limited, anche conosciuta come Lenovo, è a oggi il più grande produttore di personal computer al mondo.

Fondata nel 1984 in Cina come Legend Group Ltd e New Technology Developer Incorporated, ha conquistato la propria leadership in pochissimo tempo: alla fine del 2003 Lenovo era infatti nona, divenne terza al mondo dopo aver acquisito nel 2004 la divisione PC di IBM e dal giugno 2013 si è insediata al primo posto superando, di poco, Hewlett-Packard.

Da IBM derivano le fortunate serie dei pc portatili ThinkPad e i proiettori ThinkVision.

Grazie a una serie di acquisizioni e accordi, la gamma della produzione Lenovo si è notevolmente ampliata. Fra le ultime operazioni si segnalano nel 2012 l’acquisizione di CCE, principale venditore di computer in Brasile e un accordo con Google per l’acquisizione di Motorola Mobility.

Dai computer portatili ai desktop all in one e ai tablet, dalle workstation ai server per e alle reti

