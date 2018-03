La LG Electronics è un’azienda sud-coreana specializzata nella produzione e nella vendita di elettronica e cellulari. La sigla del marchio deriva dal precedente nome dell’azienda, denominata Lucky Goldstar.

La LG Eletronics rappresenta una costola dell’industria LG Groups, nata nel 1947 e nota negli adiacenti Paesi dell’Asia Orientale fin dalla metà del secolo scorso.

I prodotti LG spaziano dagli elettrodomestici, passando per le TV e i lettori DVD/Blu-Ray, fino a impianti audio HiFi e smartphone.

Collabora stabilmente con altre aziende del medesimo settore, quali la Philips e la Hitachi.

Dalla joint venture con la società olandese è nato il progetto LG Philips, per la produzione di schermi LCD dotati di tecnologia Cinema 3D.

Nel 2007 ha lanciato la sua prima Internet TV, nel 2011 arriva la LG Smart TV.

Figura fra le aziende campionesse di vendite di cellulari nel mondo e fra i principali produttori di smartphone e tablet, fra cui spicca la fortunata serie G. I suoi device sono equipaggiati con sistema operativo Android.

Si configura come un’azienda sempre incline alla sperimentazione e all’innovazione. In collaborazione con l’operatore telefonico 3 Italia, nel 2006, lancia in Italia il modello LG U900, primo tivu-fonino disponibile nel nostro Paese, attraverso il quale è possibile vedere i canali televisivi mediante il segnale DVB-H.

Segna una pietra miliare nel campo della telefonia mobile nel 2013, presentano il primo modello di smartphone accessoriato con tasti di comando posteriori e fotocamera equipaggiata con stabilizzatore ottico.

Nel 2015 è la volta della prima tastiera bluetooth pieghevole, Rolly, la quale si avvolge su se stessa lungo quattro file di tasti.