La Microsoft Corporation è un’azienda americana produttrice di personal computer, software, servizi ed elettronica di consumo. L’azienda nasce dalla collaborazione di Bill Gates e Paul Allen nel 1975, quando i due soci propongono alla società Micro Instrumentation and Telemetry Systems di utilizzare il linguaggio BASIC da loro sviluppato per fornire migliori prestazioni al microcomputer Altair 8800.

Allen viene assunto come Direttore del Software presso la MITS, ma abbandona il posto quello stesso anno per fondare una nuova azienda in autonomia assieme a Gates, il quale nel frattempo ha interrotto gli studi ad Harvard per dedicarsi interamente al progetto nascente. La Microsoft vede ufficialmente la luce, così, nell’aprile del 1976.

Fra i prodotti più celebri commercializzati dall’azienda spicca indubbiamente il sistema operativo Windows, declinato in tempi recenti prima nella versione Windows Mobile e in seguito Windows Phone, appositamente progettato per i dispositivi mobili.

L’ambito dello sviluppo è una delle colonne portanti nell’attività della compagnia, la quale ha lanciato sul mercato software coronati da enorme successo, quali la suite Microsoft Office o il programma per lo sviluppo Visual Basic. Nella sfera della sicurezza, svettano prodotti celebri quali Microsoft Security Essential e Windows Defender.

Nel 2013 l’azienda ha acquisito la società di telefonia finlandese Nokia, i cui smartphone Lumia hanno subito una graduale riconversione del marchio. L’acquisto ha consentito alla Microsoft di estendere ulteriormente il suo dominio nel contesto hardware, già consolidato da tempo con linee di prodotti quali Zune e con la serie di tablet Microsoft Surface.

Un altro settore cardine è quello dei videogiochi: sono diverse le serie di videogiochi di successo commercializzate dalla società di Allen e Gates, fra i quali emergono titoli quali Age of Empires o Halo.

Nel 2001, inoltre, viene lanciata sul mercato la prima console targata Microsoft: la Xbox.

Attualmente l’azienda si configura come la maggiore produttrice di software al mondo per fatturato nonché una delle società con la più grande capitalizzazione azionaria, la quale ha raggiunto nel 2016 la quota di 415 miliardi di dollari.