Panasonic è il marchio utilizzato dalla Panasonic Corporation per la commercializzazione dei beni di natura elettronica. Quest’ultima è un’azienda giapponese nata a Osaka nel 1918 e nota fino al 2010 come Matsushita Electric Industrial Co, dal nome del suo fondatore, Konosuke Matsushita.

La denominazione del brand rappresenta la crasi fra pan ovvero pane in giapponese, oltre che tutto dal latino, e sonic, ovvero suono: la Panasonic, di fatti, fu la prima azienda a lanciare sul mercato una macchina per fare il pane e fu impegnata fin dall’inizio nell’offerta di dispositivi per l’acustica.

La Panasonic si occupa della produzione e della commercializzazione di prodotti di elettronica di consumo e vanta una gamma molto vasta, la quale comprende TV, radio, lettori DVD/Blu-Ray, dispositivi per la cura della persona, fotocamere, soluzioni per la casa, videocamere, telefonia, PC ed elettrodomestici.

Inizialmente i prodotti Panasonic circolavano esclusivamente all’interno del territorio nazionale, ma a partire dal 1955 cominciò l’inarrestabile penetrazione del mercato nordamericano. L’espansione in Italia avvenne soltanto dal 1980.

La Panasonic offre una vasta scelta nel campo delle macchine fotografiche sia compatte, fra le quali spicca la serie di successo DMC, che reflex, rappresentate invece dalla gamma Lumix G e altre.

Il campo dell’acustica ricopre tutt’ora, come agli inizi, un posto d’eccellenza nel catalogo offerto dall’azienda nipponica: dalle radiosveglie, passando per le cuffie, fino ai sofisticati impianti HiFi e ai sistemi Home Cinema, Soundbar e agli altoparlanti wireless.

Il settore della telefonia presenta per lo più un’offerta basata su telefoni fissi e cordless, mentre è modicamente sviluppato l’ambito mobile.

Su Webnews.it troverai articoli sempre aggiornati, recensioni e dettagli tecnici sui prodotti e sull’azienda giapponese.