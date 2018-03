Samsung Group è una delle più importanti aziende del mondo dell’hi-tech. Fondata nel 1938, da Lee Byung-chul, a Taegu, nell’attuale Sud Corea, è presente nel Mondo, a oggi, con filiali in 58 Paesi.

Le origini della Samsung sono legate alla distribuzione di generi alimentari: dopo la fine della guerra di Corea, il fondatore ripartì con un’azienda per la raffinazione dello zucchero e poi con un lanificio che in poco tempo divenne il più grande del Paese.

La diversificazione in molteplici settori e nuovi investimenti segnarono il successo definitivo per Lee Byung-Chul, ma bisogna arrivare alla fine degli anni ’70 perché Samsung Group entri nel mercato dell’industria elettronica per rispondere ai crescenti successi del Giappone in questo mercato.

Il primo prodotto fu un televisore in bianco e nero. Con l’avvento dell’informatica Samsung crebbe ulteriormente e nel 1982 lanciò sul mercato coreano il primo personal computer; l’acquisizione di una società specializzata nell’hardware per le telecomunicazioni portò Samsung nella telefonia fissa e mobile, e da allora sono stati prodotti oltre un miliardo di telefoni cellulari.

La crescita dell’azienda è inarrestabile e nel 1990 Samsung diventa una realtà di livello internazionale basata su tre assets principali: elettronica, ingegneria e sostanze chimiche.

È a oggi il secondo produttore al mondo di chip, dopo Intel. Samsung è invece prima, da oltre 10 anni, per quanto riguarda la produzione di pannelli a cristalli liquidi dopo essere entrata in questo specifico settore solo nel 1995.

Dal 2000 il Gruppo è presente a Varsavia, in Polonia, e nel tempo proprio la sede polacca è divenuta il più importante centro di ricerca e sviluppo di Samsung a livello mondiale.

L’azienda è anche presente, in varie forme, nel settore dell’automotive e dell’aviazione.

Dal 2010, inoltre, Samsung ha avviato un programma di sviluppo decennale basato su cinque attività diverse, la più importante delle quali è legata alla ricerca sui biofarmaci.

