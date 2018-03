Sharp Corporation, più semplicemente Sharp, è un’azienda giapponese fondata nel 1912 a Tokyo, che prende il nome della prima creatura prodotta dal suo fondatore Tokuji Hayakawa, una matita meccanica (Ever-Ready Sharp).

La produzione di dispositivi elettronici è il business dell’azienda che, negli anni, ha ampliato notevolmente la gamma dei prodotti offerti e lanciati sul mercato: prima le radio, poi i televisori e successivamente i calcolatori a transistor, cosa che fece conoscere Sharp al mondo e settore nel quale è diventata leader incontrastata grazie alla continua ricerca e novità apportate. È del 1973 il primo calcolatore LCD.

La fortunata sponsorizzazione della squadra di calcio del Manchester United, durata quasi 20 anni, ha fatto il resto in termini di popolarità dell’azienda.

Sui pannelli LCD si concentrano le ricerche e gli investimenti di Sharp, tanto che dal 2010 la produzione è stata spostata nel complesso manifatturiero di Sakai, al momento il non plus ultra in fatto di tecnologia ed eco-sostenibilità oltre che logisticamente adatto a favorire i trasporti.

La produzione è per grandi pannelli LCD per televisori di grande diagonale. Le serie di riferimento per i televisori Sharp è l’Aquos, linea cui appartengono anche alcuni smartphone Android prodotti dalla casa giapponese. Le difficoltà economiche del gruppo l’hanno portato a comprimere fortemente la propria presenza sul mercato, fino a ipotesi mai verificate di una possibile acquisizione da parte di altri grandi gruppi del comparto.

