Sony Corporation, conosciuta più semplicemente come Sony, è una multinazionale di origini giapponesi con sede principale a Minato, vicino Tokyo. Fondata nel 1946 da Masaru Ibuka e Akio Morita, il nome attuale è diventato ufficiale solo dal 1958.

Come molte realtà dell’hi-tech, il business Sony è molto diversificato anche se principalmente basato sull’elettronica di consumo, il gaming e l’intrattenimento.

L’azienda si basa su quattro settori operativi: elettronica, film, musica e servizi finanziari, gestiti attraverso le controllate del Gruppo: Sony Corporation, Sony Pictures Entertainment, Sony Computer Entertainment, Sony Music e Sony Mobile Communications.

A oggi è leader indiscusso per le vendite di semiconduttori e, dal 2013, è il quarto più grande produttore di televisori preceduta da Samsung, LG Electronics e TCL.

Il primo prodotto di punta di Sony furono le radio, realizzate interamente a transistor fin dal 1955.

Da questi primi successi alla nascita di una sede prima in America e poi in Europa il passo fu breve e dagli anni sessanta le attività di Sony furono estese alla produzione di televisori, apparecchi audio ad alta fedeltà, lettori DVD e Blu-ray (brevetto Sony), videoregistratori e videocassette. Una citazione a sé la merita il Walkman, nome divenuto un’icona e ancor oggi celebrato come vero e proprio simbolo per intere generazioni in tutto il mondo.

La realizzazione e l’implementazione del supporto ottico per la PlayStation (1993) e successive generazioni ha reso Sony leader per il mercato delle console.

Infine la produzione Sony si è estesa a videocamere, telecamere (leader per quelle ad alta definizione), fotocamere digitali e personal computer: fra questi si segnala il successo ottenuto dai portatili Vaio, ramo d’azienda in seguito ceduto a seguito delle difficoltà registrate in un settore in grave compressione.

L’intrattenimento è un altro degli asset importanti di Sony: è proprietaria della Columbia Pictures, nel mercato televisivo è presente con la Sony Pictures Entertainment e nell’industria discografica con la Sony Music, a oggi la più grande casa discografica del mondo.

Attraverso la creazione dello studio Aniplex, Sony è entrata nel mondo dei cartoni animati diventando in pochi anni punto di riferimento del settore.