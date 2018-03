Wiko è un’azienda francese fondata nel 2011 da Cedric Wilmots. È una controllata del gruppo cinese Tinno Mobile. Gli smartphone Wiko vengono infatti prodotti in Cina e sono noti per la grande economicità rispetto alla media del settore.

Questo aspetto, abbinato alle buone prestazioni, ha fatto sì che la Wiko, in soli 2 anni, sia diventata in Francia la seconda compagnia per numero di smartphone venduti, dietro solo al colosso Samsung.

Le serie prodotte dalla Wiko sono molte: Highway, Ridge, Selfy, Rainbow fino ad arrivare all’ultimo modello, il Fever. Tutti i device adottano come sistema operativo mobile Android e la maggior parte di questi sono Dual SIM.

Novità, prodotti, recensioni e prezzi di tutta la gamma Wiko, tutto quello che devi sapere per scegliere fra uno degli smartphone presenti sul mercato.